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С 21 января по 5 февраля в Центризбиркоме зарегистрировано 126 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента
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