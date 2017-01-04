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Сотрудниками УУР МВД изъято огнестрельное оружие
17:51, 9 Января 2017 2305
Орган предварительного расследования располагает данными, дающими основания полагать, что часть изъятого оружия применялась в убийстве жителя с. Гуада.
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