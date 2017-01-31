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18:55, 5 Февраля 2017 454
18:56, 4 Февраля 2017 1490
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Популярное
С 21 января по 5 февраля в Центризбиркоме зарегистрировано 126 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента
18:55, 5 Февраля 2017 456
Регистрация инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания- Парламента Абхазии началась 21 января и завершится 10 февраля.
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