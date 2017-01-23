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17:59, 28 Января 2017 1156
18:31, 27 Января 2017 1241
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28 января в Центризбиркоме зарегистрированы четыре инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента
17:59, 28 Января 2017 1159
Выборы в Народное Собрание – Парламент Абхазии пройдут 12 марта.
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Даур Кове: приоритетные направления в работе внешнеполитического ведомства, отражающие национальные интересы Абхазии, сохранятся
Роман Дбар: призыв один – думать о сохранении естественной красоты наших ландшафтов!
Валерий Авидзба: года через два мы удивим мир древнейшими абхазскими сортами вин
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Трагедия в Сочи: крушение самолета над Черным морем
Встреча президентов
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Профилактики ОРЗ и ГРИППА: в Абхазии началась вакцинация
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По завершении дел по хозяйству у абхазов был второй завтрак
Шахбазян: создавать украшения – кропотливая работа
В старину абхазы открыто приводили в дом невесту
Если охотник нашел улей, то ставил метку фамильной тамгой
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г. Сухум, ул. Званба, 9.

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Государственное информационное агентство
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