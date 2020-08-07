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Зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатом в депутаты Парламента Тимура Бейя

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14:02, 7 Августа 2020
Зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатом в депутаты Парламента Тимура Бейя
Повторные выборы по округу №10 состоятся 13 сентября.

Сухум. 7 августа 2020. Апсныпресс. Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия зарегистрировала инициативную группу по выдвижению Бейя Тимура Абесаломовича кандидатом в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по Бзыпскому избирательному округу № 10.

29 июля была зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Лейба Тамази Гавриловича кандидатом в депутаты Парламента по этому же избирательному округу.

12 июля на выборах депутата парламента по Бзыпскому избирательному округу №10 ни один из кандидатов не получил больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В связи с этим ЦИК РА назначил повторные выборы по этому округу на 13 сентября.

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