23:00, 3 Августа 2020 150
20:01, 3 Августа 2020 285
19:08, 3 Августа 2020 211
18:52, 3 Августа 2020 349
18:34, 3 Августа 2020 324
18:23, 3 Августа 2020 263
17:26, 3 Августа 2020 301
17:17, 3 Августа 2020 596
16:09, 3 Августа 2020 359
15:57, 3 Августа 2020 416
15:43, 3 Августа 2020 432
15:33, 3 Августа 2020 385
13:49, 3 Августа 2020 493
13:24, 3 Августа 2020 470
12:54, 3 Августа 2020 302
10:27, 3 Августа 2020 359
23:15, 2 Августа 2020 586
22:58, 2 Августа 2020 673
12:30, 2 Августа 2020 863
19:15, 1 Августа 2020 711
18:25, 1 Августа 2020 937
17:58, 1 Августа 2020 589
17:50, 1 Августа 2020 540
17:38, 1 Августа 2020 719
17:06, 1 Августа 2020 567
Популярное
29.07.2020 1482
29.07.2020 1212
28.07.2020 1068
31.07.2020 1053
30.07.2020 945
01.08.2020 937
02.08.2020 866
28.07.2020 858
За выходные российско-абхазскую границу пересекли порядка 7 тысяч автомобилей и 30 тысяч человек
396
15:57, 3 Августа 2020
В воскресенье в Абхазию из России проследовали первые экскурсионные автобусы.
Сухум. 3 павгуста. 2020. Апсныпресс. За выходные российско-абхазскую границу пересекли порядка 7 тысяч транспортных средств
1 августа 2020 года были сняты ограничения на пересечение российско-абхазской границы, действовавшие из-за пандемии. Открытие произошло одновременно со стороны Республики Абхазия и Российской Федерации.
Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления ФТС РФ, за выходные , 1 – 2 августа, на таможенном посту МАПП «Адлер» Сочинской таможни осуществлен таможенный контроль в отношении 6 933 транспортных средств, следовавших в обоих направлениях. Среди них – более 6 300 легковых автомобилей, 370 грузовиков, 190 автобусов. За два дня в обоих направлениях границу пересекли более 30 тысяч физических лиц.
В воскресенье в Абхазию из России проследовали первые экскурсионные автобусы.
Сухум. 3 павгуста. 2020. Апсныпресс. За выходные российско-абхазскую границу пересекли порядка 7 тысяч транспортных средств
1 августа 2020 года были сняты ограничения на пересечение российско-абхазской границы, действовавшие из-за пандемии. Открытие произошло одновременно со стороны Республики Абхазия и Российской Федерации.
Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления ФТС РФ, за выходные , 1 – 2 августа, на таможенном посту МАПП «Адлер» Сочинской таможни осуществлен таможенный контроль в отношении 6 933 транспортных средств, следовавших в обоих направлениях. Среди них – более 6 300 легковых автомобилей, 370 грузовиков, 190 автобусов. За два дня в обоих направлениях границу пересекли более 30 тысяч физических лиц.
В воскресенье в Абхазию из России проследовали первые экскурсионные автобусы.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.