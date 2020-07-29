За выходные российско-абхазскую границу пересекли порядка 7 тысяч автомобилей и 30 тысяч человек

В воскресенье в Абхазию из России проследовали первые экскурсионные автобусы.



Сухум. 3 павгуста. 2020. Апсныпресс. За выходные российско-абхазскую границу пересекли порядка 7 тысяч транспортных средств

1 августа 2020 года были сняты ограничения на пересечение российско-абхазской границы, действовавшие из-за пандемии. Открытие произошло одновременно со стороны Республики Абхазия и Российской Федерации.



Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления ФТС РФ, за выходные , 1 – 2 августа, на таможенном посту МАПП «Адлер» Сочинской таможни осуществлен таможенный контроль в отношении 6 933 транспортных средств, следовавших в обоих направлениях. Среди них – более 6 300 легковых автомобилей, 370 грузовиков, 190 автобусов. За два дня в обоих направлениях границу пересекли более 30 тысяч физических лиц.



В воскресенье в Абхазию из России проследовали первые экскурсионные автобусы.







