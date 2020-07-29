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Временно открывается КПП «Ингур» для приема находящихся в Грузии граждан и жителей Абхазии

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12:02, 5 Августа 2020
Временно открывается КПП «Ингур» для приема находящихся в Грузии граждан и жителей Абхазии
Это уже четвертый гуманитарный коридор с момента введения ограничений на пересечение границы в связи с распространением коронавируса.

Сухум. 5 августа. 2020. Апсныпресс. Абхазия организует гуманитарный коридор для возвращения временно находящихся в Грузии граждан и жителей республики.:

Как сообщается на сайте СГБ РА, с 5 по 9 августа 2020 года пропуск через КПП "Ингур" будет осуществляться с 9:00 до 19:00 часов местного времени. Все прибывающие из Грузии граждане обязаны будут пройти медико-санитарный контроль состояния здоровья. Пересечение государственной границы будет возможно при наличии следующих документов:

- паспорт гражданина Республики Абхазия, удостоверяющий личность РА за пределами Республики Абхазия;

- общегражданский внутренний паспорт гражданина Республики Абхазия (образца 2016 года);

- вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Республики Абхазия;

- справка (форма №9), выданная органами МВД Республики Абхазия;

- для детей в возрасте до 14 лет необходимо свидетельство о рождении на каждого ребенка.

Гуманитарный коридор организуется для возвращения временно находящихся в Грузии граждан и жителей Абхазии. В условиях карантина, вызванного распространением коронавирусной инфекции, первый гуманитарный коридор через КПП "Ингур" был открыт с 26 по 31 мая, тогда в Абхазию вернулись 532 жителя. Во второй раз - с 22 по 24 июня – в Абхазию вернулись 1 111 человек. В третий раз гуманитарный коридор открылся 13 июля. В общей сложности через границу перешло 2085 человек.


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