Врачи из Москвы прибыли на помощь абхазским коллегам

Врачи помогут абхазским медикам бороться с новой коронавирусной инфекцией.



Сухум. 9 августа 2020. Апсныпресс. 9 августа в Гудаутскую ЦРБ прибыла группа медиков из Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова под руководством профессора кафедры терапии и профессиональных болезней Сеченовского университета Елены Поповой. Врачи помогут своим абхазским коллегам бороться с новой коронавирусной инфекцией, окажут организационно-методическую помощь, а также проконсультируют наиболее тяжелых пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



В составе группы российских медиков инфекционисты, нефролог, анестезиолог-реаниматолог и пульмонолог.



Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия встретился с российскими специалистами и поблагодарил их за помощь, оказываемую республике в это сложное время.



«Медики из Москвы на месте будут смотреть, какими специалистами необходимо усилить Гудаутский госпиталь, проработают график дежурства врачей, которые будут приезжать из Москвы. Также они помогут решать практические лечебные вопросы, будут консультировать больных, изучать истории болезни, проводить корректировку лечения, проведут консилиумы и мастер-классы для наших медиков, а дальше мы определимся по каким направлениям надо усилить в целом работу госпиталя», – сказал министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.



Российские медики не ограничатся консультированием коллег, а примут непосредственное участие в лечении инфицированных.



«В составе нашей группы различные специалисты, которые готовы оказать помощь больным с ковидом. Известно, что эта инфекция поражает, прежде всего, группы с разными сопутствующими заболеваниями, поэтому, как правило, возникает необходимость лечить пациентов уже с осложнениями. Все мы имеем специальную подготовку и большой опыт по лечению ковид-инфекции, поскольку с начала эпидемии ведем активную консультативную работу в федеральном диагностическом центре с применением телемедицинских технологий и дистанционно проконсультировали уже более 10 000 пациентов с ковид-инфекцией. В нашем арсенале опыт и знания по лечению ковид-больных с самого начала пандемии», – отметила профессор Елена Попова. Она поблагодарила руководство Абхазии, Минздрав республики за оказанный теплый прием и создание необходимых условий для полноценной работы.



«В свою очередь, мы приложим все усилия для помощи нашим коллегам в борьбе с коронавирусом, постараемся сделать все возможное», - сказала руководитель группы, особо отметив высокий уровень организации лечебного процесса в Гудаутской больнице.



Группа российских медиков пробудет в Абхазии неделю. Специалисты планируют оказывать не только лечебную и диагностическую помощь, но и образовательную.



«Нас уже проинформировали о том, что опыт лечения нового заболевания здесь не большой, зато есть хорошая база по обеспечению лекарственными препаратами. Будем налаживать лечебно-диагностический процесс. Не только окажем практическую помощь, но и постараемся обучить врачей, познакомим со всеми современными рекомендациями и механизмами развития болезни», – сказала профессор Попова.



