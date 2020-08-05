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Возобновляется железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Абхазией
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18:00, 6 Августа 2020
7 августа в Абхазию направятся поезда из Москвы и Санкт-Петербурга.
Сухум. 6 августа 2020. Апсныпресс. С 7 августа возобновляется железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией. Прибытие первого поезда из Москвы ожидается 9 августа. Об этом «Абхазия-Информ» и «Апсныпресс» сообщил заместитель гендиректора республиканского унитарного предприятия «Абхазская железная дорога» Игорь Маргания.
«Пассажирское сообщение было остановлено с конца марта, но грузовое железнодорожное сообщение не останавливалось. После четырехмесячного перерыва возобновляется пассажирское железнодорожное сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом. Оба поезда выезжают 7 августа и 9 августа прибудут на Сухумский железнодорожный вокзал. Московский поезд будет ходить ежедневно, санкт-петербургский – по расписанию. 17 августа мы ожидаем прибытия поезда из Самары», – сказал Маргания.
Он также сообщил, что с 15 августа впервые начнет курсировать туристический поезд по маршруту «Туапсе – Гагра», составом из 11 вагонов. Поезд будет прибывать в Гагру, оттуда туристов развезут по экскурсионным маршрутам, а затем этим же поездом они вернутся обратно в Туапсе.
«Туристы в более комфортных условиях смогут приезжать в нашу республику и знакомиться с ее достопримечательностями», – подчеркнул Игорь Маргания.
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