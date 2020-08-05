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Возобновлены курсы по абхазскому языку для госчиновников

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12:22, 7 Августа 2020
Возобновлены курсы по абхазскому языку для госчиновников
В департаменте по государственной языковой политике при Министерстве просвещения и языковой политики с 1 августа возобновился проект по изучению абхазского языка.

Сухум. 7 августа 2020. Апсныпресс. Аманда Касландзия. Руководитель департамента по государственной языковой политике при Министерстве просвещения и языковой политики Батал Хагуш рассказал Апсныпресс о возобновлении курсов абхазского языка.

«Главное для нас - это выполнение тех задач, которые, поставлены перед нами. У нас есть закон «О государственном языке», и мы должны выполнять все его пункты. Но, к сожалению, этот закон сегодня не работает в полном объеме. Главная причина в том, что нет основы, которая помогала бы реализовать положения его статей. Для того, чтобы заработал закон, нужна хорошая база. В первую очередь нужно начать с делопроизводства, по возможности сделать так, чтобы мы смогли в различных современных гаджетах свободно пользоваться абхазским языком, общаться на родном языке. Языковые курсы нужны не только для госчиновников, но и для всех жителей Абхазии, которые хотят выучить язык. 90% СМИ Абхазии вещают и пишут на русском языке, нарушая закон «О СМИ», закон «О государственном языке». Этот вопрос тоже должен быть поставлен», - рассказал руководитель департамента.

Батал Хагуш отметил, что курсы по изучению государственного языка проводятся давно: «С самого начала это были курсы, где человек мог получить общее, поверхностное знание. С конца июля мы возобновили нашу работу и немного изменили формат. Те чиновники, которые хотят работать в госструктурах, должны иметь хотя бы сертификат о том, что они владеют абхазским языком. Курсы включают в себя два этапа. Первый - базовый, разговорный, т.е. знание элементарных предложений и слов, чтобы человек смог изъясниться на абхазском языке. На втором этапе, если человек претендует на должность государственного чиновника, или уже работает, он должен владеть профессиональной терминологией той сферы, в которой он занят. Мы будем по отдельности заниматься с госчиновниками, работающими в разных сферах, по их желанию».

«Курсы начнут работать, если наберется группа, от 7 до 15 человек. Занятия продолжительностью в один час будут проводиться три раза в неделю у нас в Департаменте. Если так получится, что людей будет много, мы попросим помещение в городских школах», - сообщил Хагуш.

Б. Хагуш напомнил, что не раз организовывались курсы по делопроизводству на абхазском языке. «Со всех районов мы приглашали и обучали ведению делопроизводства на абхазском языке. Но из-за нехватки средств главы городских и районных администраций перестали отправлять людей на наши курсы. А это, на самом деле, очень важный процесс. У нас имеется и электронная версия этих курсов. Сейчас, мы решили ездить по районам и проводить обзорные лекции. Если люди по тем или иным причинам, в том числе и финансовым, не могут приехать сюда, мы сделаем все возможное, чтобы курсы по делопроизводству проводились в районах.

Мы также много раз обращались в разные инстанции, чтобы нам присылали копии документов, бланков, справок. Мы перевели бы их здесь на абхазский язык и разослали им для использования. Но мы и здесь не видим особой заинтересованности», - с сожалением констатировал Хагуш. Он также напомнил о постановлении 2018 года, предусматривающего в каждом министерстве и ведомстве штат референта-переводчика или референта-делопроизводителя. «Если чиновник не может писать и изъясняться на абхазском языке, то у него должен быть хотя бы переводчик», - сказал Батал Хагуш.

Он также сообщил, что у него по положению, есть право обратиться в прокуратуру, если чиновники нарушают закон «О государственном языке».

«Мы начали терять язык. Не зная языка, мы никогда не построим наше государство. Мы рассуждаем о нашем государстве, но мало говорим на родном языке», - сказал он. 

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