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Возбуждено уголовное в отношении генерального директора и соучредителя предприятия «Каскад-М»

11:21, 7 Августа 2020
Возбуждено уголовное в отношении генерального директора и соучредителя предприятия «Каскад-М»

Расследование ведет следственное управление МВД.

Сухум. 7 августа 2020. Апсныпресс. Следственное управлениее МВД Абхазии возбудило уголовное дело в отношении гендиректора и соучредителя предприятия «Каскад-М» Адзынба Аcлана Омаровича и неустановленных лиц по ч. 2 ст. 217 УК РА.

«Согласно материалам уголовного дела, Адзынба А. О. с группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами в нарушение Положения «О порядке оборота огнестрельного оружия», не имея соответствующего разрешения, незаконно приобрели и хранили в трех грузовых контейнерах на территории, арендуемой компанией «Каскад-М» в г. Сухум по ул. Героев Пограничников боеприпасы различного калибра», - сообщает пресс-служба МВД РА.

Как ранее сообщалось, в ходе обследования вышеуказанной территории боеприпасы были обнаружены и изъяты сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД при силовой поддержке СОБР МВД.

Согласно заключению экспертно-криминалистического центра, обнаруженные боеприпасы, а именно - патроны различного калибра в количестве 2 637 420 единиц являются боевыми, технически исправными и пригодными для производства выстрелов.

Расследование уголовного дела проводит следственное управление МВД.

 



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