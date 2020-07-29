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Вице-президент Бадра Гунба провел заседание комиссии по гражданству

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18:56, 5 Августа 2020
Вице-президент Бадра Гунба провел заседание комиссии по гражданству
На рассмотрение комиссии было вынесено более семидесяти заявлений о восстановлении и предоставлении абхазского гражданства. 

Сухум. 5 августа 2020. Апсныпресс. Сегодня под председательством вице-президента Бадры Гунба состоялось заседание комиссии по гражданству при Президенте Республики Абхазия. В работе заседания приняли участие: заместитель Руководителя Администрации Президента Саида Бутба, министр юстиции Анри Барциц , министр иностранных дел Даур Кове, министр внутренних дел Дмитрий Дбар, врио председателя СГБ РА Роберт Киут, заместитель Генерального прокурора Дамир Квициния, председатель Государственного комитета по репатриации Вадим Харазия, начальник Паспортного Управления МВД РА Беслан Бигвава, старший референт по вопросам гражданства Администрации Президента РА Милана Смыр. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

На рассмотрение комиссии было вынесено более семидесяти заявлений о восстановлении и предоставлении абхазского гражданства. Заседание комиссии по гражданству при Президенте будет проводиться не более одного раза в два месяца.



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