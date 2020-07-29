APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
21:58, 4 Августа 2020 102
18:33, 4 Августа 2020 349
18:09, 4 Августа 2020 293
17:59, 4 Августа 2020 255
17:34, 4 Августа 2020 319
17:19, 4 Августа 2020 331
16:58, 4 Августа 2020 317
16:39, 4 Августа 2020 255
16:07, 4 Августа 2020 249
23:00, 3 Августа 2020 846
20:01, 3 Августа 2020 775
19:08, 3 Августа 2020 598
18:52, 3 Августа 2020 795
18:34, 3 Августа 2020 715
18:23, 3 Августа 2020 610
17:26, 3 Августа 2020 754
17:17, 3 Августа 2020 975
16:09, 3 Августа 2020 685
15:57, 3 Августа 2020 741
15:43, 3 Августа 2020 632
15:33, 3 Августа 2020 576
13:49, 3 Августа 2020 614
13:24, 3 Августа 2020 626
12:54, 3 Августа 2020 381
10:27, 3 Августа 2020 455

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / В режиме оперативного взаимодействия: министр здравоохранения Тамаз Цахнакия встретился с делегацией Минздрава России

В режиме оперативного взаимодействия: министр здравоохранения Тамаз Цахнакия встретился с делегацией Минздрава России

236
17:59, 4 Августа 2020
В режиме оперативного взаимодействия: министр здравоохранения Тамаз Цахнакия встретился с делегацией Минздрава России
В ближайшее время Минздрав России направит  в Абхазию медиков для работы в Гудаутском госпитале.

Сухум. 4 августа 2020. Апсныпресс. В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и с целью взаимодействия в части оказания медицинской помощи больным COVID-19 в Абхазию прибыла делегация Минздрава России, сообщает пресс-служба Минздрава  РА. 

Рабочая встреча началась в Гудаутской ЦРБ, которая сейчас является госпиталем для больных COVID–19.  Российские медики  ознакомились с деятельностью отделений реанимации и интенсивной терапии, обсудили вопросы санитарно-эпидемиологического режима, маршрутизации пациентов, посетили инфекционный блок больницы, «красную» зону, оценили запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

В конце недели специалисты приступят к монтажу и наладке компьютерного томографа, который будет запущен в эксплуатацию во второй половине августа.

Особое внимание российские медики уделили работе Сухумской станции скорой помощи и столичной детской поликлинике. 

После инспекции медучреждений в Минздраве состоялось совещание. Представители Минздрава России высоко оценили организацию работы в Гудаутском госпитале и особо подчеркнули готовность оказать жителям Абхазии всестороннюю помощь. 
 
«Будет издан соответствующий приказ по Краснодарскому краю о маршрутизации пациентов. Причем речь идет не только о туристах, которые прибывают в Абхазию.

В случае заболевания в инфекционную больницу г. Сочи будут направляться и наши пациенты, где им будет оказана специализированная помощь», - отметил министр здравоохранения Тамаз Цахнакия по завершении встречи.

Также достигнута договоренность о том, что в ближайшее время Минздрав России определит группу врачей и медицинского персонала, которые  будут направлены в Абхазию для работы в Гудаутском госпитале. В ходе встречи поднимался вопрос и о лекарственных препаратах.  

«По официальному обращению Минздрава республики правительство России окажет нам помощь в части лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, медицинских расходных материалов. В ходе встречи мы  нашли полное взаимопонимание, и думаю, что в таком режиме оперативного взаимодействия будем решать все вопросы», – отметил Цахнакия. 

В ходе встречи поднимались и другие вопросы двустороннего сотрудничества. 

В  составе российской делегации - помощник министра здравоохранения Оксана Гусева, директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Инна Куликова, замминистра здравоохранения Краснодарского края Инна Вязовская и старший врач Сочинской горбольницы Евгений Филимонов.


Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика