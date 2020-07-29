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В режиме оперативного взаимодействия: министр здравоохранения Тамаз Цахнакия встретился с делегацией Минздрава России
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17:59, 4 Августа 2020
В ближайшее время Минздрав России направит в Абхазию медиков для работы в Гудаутском госпитале.
Сухум. 4 августа 2020. Апсныпресс. В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и с целью взаимодействия в части оказания медицинской помощи больным COVID-19 в Абхазию прибыла делегация Минздрава России, сообщает пресс-служба Минздрава РА.
Рабочая встреча началась в Гудаутской ЦРБ, которая сейчас является госпиталем для больных COVID–19. Российские медики ознакомились с деятельностью отделений реанимации и интенсивной терапии, обсудили вопросы санитарно-эпидемиологического режима, маршрутизации пациентов, посетили инфекционный блок больницы, «красную» зону, оценили запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.
В конце недели специалисты приступят к монтажу и наладке компьютерного томографа, который будет запущен в эксплуатацию во второй половине августа.
Особое внимание российские медики уделили работе Сухумской станции скорой помощи и столичной детской поликлинике.
После инспекции медучреждений в Минздраве состоялось совещание. Представители Минздрава России высоко оценили организацию работы в Гудаутском госпитале и особо подчеркнули готовность оказать жителям Абхазии всестороннюю помощь.
«Будет издан соответствующий приказ по Краснодарскому краю о маршрутизации пациентов. Причем речь идет не только о туристах, которые прибывают в Абхазию.
В случае заболевания в инфекционную больницу г. Сочи будут направляться и наши пациенты, где им будет оказана специализированная помощь», - отметил министр здравоохранения Тамаз Цахнакия по завершении встречи.
Также достигнута договоренность о том, что в ближайшее время Минздрав России определит группу врачей и медицинского персонала, которые будут направлены в Абхазию для работы в Гудаутском госпитале. В ходе встречи поднимался вопрос и о лекарственных препаратах.
«По официальному обращению Минздрава республики правительство России окажет нам помощь в части лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, медицинских расходных материалов. В ходе встречи мы нашли полное взаимопонимание, и думаю, что в таком режиме оперативного взаимодействия будем решать все вопросы», – отметил Цахнакия.
В ходе встречи поднимались и другие вопросы двустороннего сотрудничества.
В составе российской делегации - помощник министра здравоохранения Оксана Гусева, директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Инна Куликова, замминистра здравоохранения Краснодарского края Инна Вязовская и старший врач Сочинской горбольницы Евгений Филимонов.
Сухум. 4 августа 2020. Апсныпресс. В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и с целью взаимодействия в части оказания медицинской помощи больным COVID-19 в Абхазию прибыла делегация Минздрава России, сообщает пресс-служба Минздрава РА.
Рабочая встреча началась в Гудаутской ЦРБ, которая сейчас является госпиталем для больных COVID–19. Российские медики ознакомились с деятельностью отделений реанимации и интенсивной терапии, обсудили вопросы санитарно-эпидемиологического режима, маршрутизации пациентов, посетили инфекционный блок больницы, «красную» зону, оценили запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.
В конце недели специалисты приступят к монтажу и наладке компьютерного томографа, который будет запущен в эксплуатацию во второй половине августа.
Особое внимание российские медики уделили работе Сухумской станции скорой помощи и столичной детской поликлинике.
После инспекции медучреждений в Минздраве состоялось совещание. Представители Минздрава России высоко оценили организацию работы в Гудаутском госпитале и особо подчеркнули готовность оказать жителям Абхазии всестороннюю помощь.
«Будет издан соответствующий приказ по Краснодарскому краю о маршрутизации пациентов. Причем речь идет не только о туристах, которые прибывают в Абхазию.
В случае заболевания в инфекционную больницу г. Сочи будут направляться и наши пациенты, где им будет оказана специализированная помощь», - отметил министр здравоохранения Тамаз Цахнакия по завершении встречи.
Также достигнута договоренность о том, что в ближайшее время Минздрав России определит группу врачей и медицинского персонала, которые будут направлены в Абхазию для работы в Гудаутском госпитале. В ходе встречи поднимался вопрос и о лекарственных препаратах.
«По официальному обращению Минздрава республики правительство России окажет нам помощь в части лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, медицинских расходных материалов. В ходе встречи мы нашли полное взаимопонимание, и думаю, что в таком режиме оперативного взаимодействия будем решать все вопросы», – отметил Цахнакия.
В ходе встречи поднимались и другие вопросы двустороннего сотрудничества.
В составе российской делегации - помощник министра здравоохранения Оксана Гусева, директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Инна Куликова, замминистра здравоохранения Краснодарского края Инна Вязовская и старший врач Сочинской горбольницы Евгений Филимонов.
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