В режиме оперативного взаимодействия: министр здравоохранения Тамаз Цахнакия встретился с делегацией Минздрава России

В ближайшее время Минздрав России направит в Абхазию медиков для работы в Гудаутском госпитале.



Сухум. 4 августа 2020. Апсныпресс. В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и с целью взаимодействия в части оказания медицинской помощи больным COVID-19 в Абхазию прибыла делегация Минздрава России, сообщает пресс-служба Минздрава РА.



Рабочая встреча началась в Гудаутской ЦРБ, которая сейчас является госпиталем для больных COVID–19. Российские медики ознакомились с деятельностью отделений реанимации и интенсивной терапии, обсудили вопросы санитарно-эпидемиологического режима, маршрутизации пациентов, посетили инфекционный блок больницы, «красную» зону, оценили запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.



В конце недели специалисты приступят к монтажу и наладке компьютерного томографа, который будет запущен в эксплуатацию во второй половине августа.



Особое внимание российские медики уделили работе Сухумской станции скорой помощи и столичной детской поликлинике.



После инспекции медучреждений в Минздраве состоялось совещание. Представители Минздрава России высоко оценили организацию работы в Гудаутском госпитале и особо подчеркнули готовность оказать жителям Абхазии всестороннюю помощь.



«Будет издан соответствующий приказ по Краснодарскому краю о маршрутизации пациентов. Причем речь идет не только о туристах, которые прибывают в Абхазию.



В случае заболевания в инфекционную больницу г. Сочи будут направляться и наши пациенты, где им будет оказана специализированная помощь», - отметил министр здравоохранения Тамаз Цахнакия по завершении встречи.



Также достигнута договоренность о том, что в ближайшее время Минздрав России определит группу врачей и медицинского персонала, которые будут направлены в Абхазию для работы в Гудаутском госпитале. В ходе встречи поднимался вопрос и о лекарственных препаратах.



«По официальному обращению Минздрава республики правительство России окажет нам помощь в части лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, медицинских расходных материалов. В ходе встречи мы нашли полное взаимопонимание, и думаю, что в таком режиме оперативного взаимодействия будем решать все вопросы», – отметил Цахнакия.



В ходе встречи поднимались и другие вопросы двустороннего сотрудничества.



В составе российской делегации - помощник министра здравоохранения Оксана Гусева, директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Инна Куликова, замминистра здравоохранения Краснодарского края Инна Вязовская и старший врач Сочинской горбольницы Евгений Филимонов.



