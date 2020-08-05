APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
16:32, 7 Августа 2020 9
15:14, 7 Августа 2020 121
15:04, 7 Августа 2020 114
14:02, 7 Августа 2020 164
13:45, 7 Августа 2020 241
12:22, 7 Августа 2020 281
11:21, 7 Августа 2020 493
18:10, 6 Августа 2020 550
18:00, 6 Августа 2020 598
17:55, 6 Августа 2020 526
17:50, 6 Августа 2020 498
17:35, 6 Августа 2020 523
17:28, 6 Августа 2020 461
13:17, 6 Августа 2020 787
11:52, 6 Августа 2020 751
11:32, 6 Августа 2020 576
11:10, 6 Августа 2020 527
19:05, 5 Августа 2020 760
18:56, 5 Августа 2020 848
16:08, 5 Августа 2020 763
13:45, 5 Августа 2020 10810
12:59, 5 Августа 2020 790
12:21, 5 Августа 2020 745
12:02, 5 Августа 2020 838
11:55, 5 Августа 2020 862

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / В МИД Абхазии назвали крайне тенденциозным заявление Делегации Европейского Союза в Грузии

В МИД Абхазии назвали крайне тенденциозным заявление Делегации Европейского Союза в Грузии

118
15:14, 7 Августа 2020
В МИД Абхазии назвали крайне тенденциозным заявление Делегации Европейского Союза в Грузии

МИД РА призвал ЕС при подготовке публичных заявлений принимать во внимание объективные факты, отражающие реальное положение дел на Южном Кавказе.

Сухум. 7 авугста 2020. Апсныпресс.  Министерство иностранных дел Абхазии прокомментировало заявление Делегации Европейского Союза в Грузии «по случаю 12-й годовщины конфликта между Россией и Грузией», в котором выражается приверженность ЕС «мирному урегулированию конфликтов и твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии».

«Сразу же обращает на себя внимание тенденциозная формулировка, в которой в концентрированном виде отражена крайне односторонняя позиция Тбилиси и его западных партнеров. Грузия и ведущие западные страны в упор не замечают ни Республики Абхазия, ни Южной Осетии. Для них существует только «конфликт между Россией и Грузией». Характерно, что в заявлении полностью умалчивается о том, кто спланировал и осуществил агрессию в августе 2008 года», - отмечается в комментарии внешнеполитического ведомства Абхазии.

В МИД Абхазии считают крайне неубедительным утверждение о приверженности Евросоюза усилиям по стабилизации и разрешению конфликта в Грузии, в том числе своим участием в качестве сопредседателя Женевских дискуссий».

«Представляется, что с таким политизированным односторонним подходом, которого придерживаются в Тбилиси и Евросоюзе, едва ли получится существенно продвинуться по пути нормализации отношений», - заявляет МИД РА.

Вызывает недоумение министерства иностранных дел Абхазии и якобы наблюдаемая в последние месяцы представителями ЕС некая «напряженность».

«В этой связи хотелось бы задать вопрос: наблюдают ли представители ЕС регулярные широкомасштабные военные учения в Грузии с участием США и стран НАТО, и как они могут охарактеризовать данные, отнюдь не направленные к миру, действия?», - спрашивает МИД РА.

По мнению МИД, «точно так же искусственно раздутыми являются и отмечаемые в заявлении «факты» нарушения прав «пострадавшего от конфликта населения». Слепо ориентируясь на официальную позицию Грузии, ее европейские партнеры похоже готовы и дальше находить подобные «факты» там, где их не существует. Хотелось бы понять, откажется ли когда-нибудь ЕС от двойных стандартов и обратит ли внимание на неоднократные случаи ограничения прав граждан Абхазии и на осуществляемую Тбилиси информационную блокаду Абхазии?»

Министерство иностранных дел Абхазии призывает представителей Европейского Союза в Грузии при подготовке публичных заявлений принимать во внимание объективные факты, отражающие реальное положение дел в регионе, и меньше ориентироваться на тенденциозные оценки своих тбилисских коллег».

 



Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика