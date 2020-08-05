В МИД Абхазии назвали крайне тенденциозным заявление Делегации Европейского Союза в Грузии

МИД РА призвал ЕС при подготовке публичных заявлений принимать во внимание объективные факты, отражающие реальное положение дел на Южном Кавказе.

Сухум. 7 авугста 2020. Апсныпресс. Министерство иностранных дел Абхазии прокомментировало заявление Делегации Европейского Союза в Грузии «по случаю 12-й годовщины конфликта между Россией и Грузией», в котором выражается приверженность ЕС «мирному урегулированию конфликтов и твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии».

«Сразу же обращает на себя внимание тенденциозная формулировка, в которой в концентрированном виде отражена крайне односторонняя позиция Тбилиси и его западных партнеров. Грузия и ведущие западные страны в упор не замечают ни Республики Абхазия, ни Южной Осетии. Для них существует только «конфликт между Россией и Грузией». Характерно, что в заявлении полностью умалчивается о том, кто спланировал и осуществил агрессию в августе 2008 года», - отмечается в комментарии внешнеполитического ведомства Абхазии.

В МИД Абхазии считают крайне неубедительным утверждение о приверженности Евросоюза усилиям по стабилизации и разрешению конфликта в Грузии, в том числе своим участием в качестве сопредседателя Женевских дискуссий».

«Представляется, что с таким политизированным односторонним подходом, которого придерживаются в Тбилиси и Евросоюзе, едва ли получится существенно продвинуться по пути нормализации отношений», - заявляет МИД РА.

Вызывает недоумение министерства иностранных дел Абхазии и якобы наблюдаемая в последние месяцы представителями ЕС некая «напряженность».

«В этой связи хотелось бы задать вопрос: наблюдают ли представители ЕС регулярные широкомасштабные военные учения в Грузии с участием США и стран НАТО, и как они могут охарактеризовать данные, отнюдь не направленные к миру, действия?», - спрашивает МИД РА.

По мнению МИД, «точно так же искусственно раздутыми являются и отмечаемые в заявлении «факты» нарушения прав «пострадавшего от конфликта населения». Слепо ориентируясь на официальную позицию Грузии, ее европейские партнеры похоже готовы и дальше находить подобные «факты» там, где их не существует. Хотелось бы понять, откажется ли когда-нибудь ЕС от двойных стандартов и обратит ли внимание на неоднократные случаи ограничения прав граждан Абхазии и на осуществляемую Тбилиси информационную блокаду Абхазии?»

Министерство иностранных дел Абхазии призывает представителей Европейского Союза в Грузии при подготовке публичных заявлений принимать во внимание объективные факты, отражающие реальное положение дел в регионе, и меньше ориентироваться на тенденциозные оценки своих тбилисских коллег».