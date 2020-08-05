APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
10:20, 8 Августа 2020 48
08:30, 8 Августа 2020 57
18:34, 7 Августа 2020 418
17:38, 7 Августа 2020 398
16:32, 7 Августа 2020 479
15:14, 7 Августа 2020 705
15:04, 7 Августа 2020 475
14:02, 7 Августа 2020 528
13:45, 7 Августа 2020 664
12:22, 7 Августа 2020 657
11:21, 7 Августа 2020 1000
18:10, 6 Августа 2020 816
18:00, 6 Августа 2020 700
17:55, 6 Августа 2020 630
17:50, 6 Августа 2020 581
17:35, 6 Августа 2020 594
17:28, 6 Августа 2020 519
13:17, 6 Августа 2020 869
11:52, 6 Августа 2020 840
11:32, 6 Августа 2020 642
11:10, 6 Августа 2020 584
19:05, 5 Августа 2020 840
18:56, 5 Августа 2020 917
16:08, 5 Августа 2020 829
13:45, 5 Августа 2020 10957

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / В Абхазии чтят память мужественных воинов Южной Осетии, защитивших свое Отечество

В Абхазии чтят память мужественных воинов Южной Осетии, защитивших свое Отечество

10:20, 8 Августа 2020
В Абхазии чтят память мужественных воинов Южной Осетии, защитивших свое Отечество
8 августа  -  День памяти и скорби по погибшим в результате вооруженной агрессии Грузии против народа Южной Осетии.

Сухум. 7 августа 2020. Апсныпресс.  Спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия  выразил соболезнования председателю Парламента Республики Южная Осетия  Алану Тадтаеву в связи с Днем памяти и скорби. 

«Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия выражает  соболезнования и искреннюю поддержку народу Республики Южная Осетия в связи с Днем скорби.
Вместе с братским югоосетинским народом 8 августа мы чтим память мужественных воинов Южной Осетии, защитивших Отечество, мирных жителей, российских миротворцев и солдат Вооруженных сил России, ставших жертвами грузинской агрессии, низко кланяемся их родным и близким. Каждый из них своей жизнью проложил путь к свободе и международному признанию государственного суверенитета наших республик. 

Боль, страдания, искалеченные судьбы и горечь утрат этой кровопролитной войны ещё крепче сплотили наши народы. 

Уверены, что чувства братства, дружбы и солидарности народов наших стран всегда будут неизменны.  

В эти скорбные и памятные дни желаем народу Республики Южная Осетия мирной и счастливой жизни»,  -  отмечается в письме.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика