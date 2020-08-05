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В Абхазии чтят память мужественных воинов Южной Осетии, защитивших свое Отечество
10:20, 8 Августа 2020
8 августа - День памяти и скорби по погибшим в результате вооруженной агрессии Грузии против народа Южной Осетии.
Сухум. 7 августа 2020. Апсныпресс. Спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия выразил соболезнования председателю Парламента Республики Южная Осетия Алану Тадтаеву в связи с Днем памяти и скорби.
«Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия выражает соболезнования и искреннюю поддержку народу Республики Южная Осетия в связи с Днем скорби.
Вместе с братским югоосетинским народом 8 августа мы чтим память мужественных воинов Южной Осетии, защитивших Отечество, мирных жителей, российских миротворцев и солдат Вооруженных сил России, ставших жертвами грузинской агрессии, низко кланяемся их родным и близким. Каждый из них своей жизнью проложил путь к свободе и международному признанию государственного суверенитета наших республик.
Боль, страдания, искалеченные судьбы и горечь утрат этой кровопролитной войны ещё крепче сплотили наши народы.
Уверены, что чувства братства, дружбы и солидарности народов наших стран всегда будут неизменны.
В эти скорбные и памятные дни желаем народу Республики Южная Осетия мирной и счастливой жизни», - отмечается в письме.
Сухум. 7 августа 2020. Апсныпресс. Спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия выразил соболезнования председателю Парламента Республики Южная Осетия Алану Тадтаеву в связи с Днем памяти и скорби.
«Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия выражает соболезнования и искреннюю поддержку народу Республики Южная Осетия в связи с Днем скорби.
Вместе с братским югоосетинским народом 8 августа мы чтим память мужественных воинов Южной Осетии, защитивших Отечество, мирных жителей, российских миротворцев и солдат Вооруженных сил России, ставших жертвами грузинской агрессии, низко кланяемся их родным и близким. Каждый из них своей жизнью проложил путь к свободе и международному признанию государственного суверенитета наших республик.
Боль, страдания, искалеченные судьбы и горечь утрат этой кровопролитной войны ещё крепче сплотили наши народы.
Уверены, что чувства братства, дружбы и солидарности народов наших стран всегда будут неизменны.
В эти скорбные и памятные дни желаем народу Республики Южная Осетия мирной и счастливой жизни», - отмечается в письме.
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