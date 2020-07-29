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В Абхазии 9 новых случаев заражения коронавирусом
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18:09, 4 Августа 2020
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 107 человек.
Сухум. 4 августа 2020. Апсныпресс. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 88 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 9 из них, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
Продолжается обследование лиц, которые контактировали с уже заболевшими.
По данным на 4 августа, в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 36 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 107 человек. Из них 37 выздоровели, трое пациентов умерло.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Сухум. 4 августа 2020. Апсныпресс. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 88 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 9 из них, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
Продолжается обследование лиц, которые контактировали с уже заболевшими.
По данным на 4 августа, в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 36 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 107 человек. Из них 37 выздоровели, трое пациентов умерло.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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