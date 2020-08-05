Уголовное дело по обвинению Валериана Шанава направлено в Очамчырский районный суд

Он обвиняется в укрытии от правоохранительных органов человека, совершившего особо тяжкие преступления.







Сухум. 6 августа 2020. Апсныпресс. Следственное управление Генпрокуратуры завершило предварительное расследование по уголовному делу в отношении Шанава Валериана Панджовича по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 217 (незаконное хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия) и статьей 318 (укрывательство) УК РА.







Шанава В.П. обвиняется в том, что он, зная об участии Бганба Беслана Тотовича в совершении убийства трех лиц - Авидзба А.Х., Шамба А.Л. и Акиртава Д.Ю., произошедшего 22 ноября 2019 года в Сухуме, на Проспекте Леона, возле ресторана «San-Remo» и получившего широкий общественный резонанс, и его розыске органами предварительного расследования, с 21 апреля по 8 мая укрывал его в доме в селе Гуп Очамчырского района.







Шанава систематически обеспечивал Бганба продуктами питания, предметами первой необходимости, укрывал его от правоохранительных органов. Тем самым он способствовал уклонению от уголовной ответственности человека, совершившего тяжкие и особо тяжкие преступления.







Как сообщалось ранее, 8 мая 2020 года, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание Б. Бганба, укрывавшегося в селе Гуп Очамчырского района, Валериан Шанава выбежал из своего дома вооруженный автоматом АК-74С, калибра 5,45 чтобы помочь Бганба скрыться от оперативных сотрудников, но был остановлен и обезоружен.







Уголовное дело направлено в Очамчырский районный суд для рассмотрения по существу.