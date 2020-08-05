18:10, 6 Августа 2020 52
18:00, 6 Августа 2020 74
17:55, 6 Августа 2020 62
17:50, 6 Августа 2020 70
17:35, 6 Августа 2020 83
17:28, 6 Августа 2020 87
13:17, 6 Августа 2020 345
11:52, 6 Августа 2020 361
11:32, 6 Августа 2020 264
11:10, 6 Августа 2020 248
19:05, 5 Августа 2020 660
18:56, 5 Августа 2020 720
16:08, 5 Августа 2020 682
13:45, 5 Августа 2020 4001
12:59, 5 Августа 2020 712
12:21, 5 Августа 2020 672
12:02, 5 Августа 2020 737
11:55, 5 Августа 2020 779
21:58, 4 Августа 2020 892
18:33, 4 Августа 2020 1083
18:09, 4 Августа 2020 848
17:59, 4 Августа 2020 681
17:34, 4 Августа 2020 771
17:19, 4 Августа 2020 782
16:58, 4 Августа 2020 806
Популярное
03.08.2020 1314
01.08.2020 1207
31.07.2020 1201
03.08.2020 1166
02.08.2020 1140
30.07.2020 1093
04.08.2020 1083
Уголовное дело по обвинению Валериана Шанава направлено в Очамчырский районный суд
62
17:55, 6 Августа 2020
Он обвиняется в укрытии от правоохранительных органов человека, совершившего особо тяжкие преступления.
Сухум. 6 августа 2020. Апсныпресс. Следственное управление Генпрокуратуры завершило предварительное расследование по уголовному делу в отношении Шанава Валериана Панджовича по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 217 (незаконное хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия) и статьей 318 (укрывательство) УК РА.
Шанава В.П. обвиняется в том, что он, зная об участии Бганба Беслана Тотовича в совершении убийства трех лиц - Авидзба А.Х., Шамба А.Л. и Акиртава Д.Ю., произошедшего 22 ноября 2019 года в Сухуме, на Проспекте Леона, возле ресторана «San-Remo» и получившего широкий общественный резонанс, и его розыске органами предварительного расследования, с 21 апреля по 8 мая укрывал его в доме в селе Гуп Очамчырского района.
Шанава систематически обеспечивал Бганба продуктами питания, предметами первой необходимости, укрывал его от правоохранительных органов. Тем самым он способствовал уклонению от уголовной ответственности человека, совершившего тяжкие и особо тяжкие преступления.
Как сообщалось ранее, 8 мая 2020 года, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание Б. Бганба, укрывавшегося в селе Гуп Очамчырского района, Валериан Шанава выбежал из своего дома вооруженный автоматом АК-74С, калибра 5,45 чтобы помочь Бганба скрыться от оперативных сотрудников, но был остановлен и обезоружен.
Уголовное дело направлено в Очамчырский районный суд для рассмотрения по существу.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.