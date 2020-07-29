У 2 человек подтвердился COVID-19

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 105 человек.



Сухум. 5 августа 2020. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует о ситуации на 5 августа.



За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 105 человек, диагноз COVID - 19 подтвержден у 2 из них.

Обследование всех контактных лиц продолжается.



На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 37 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.



Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 109 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерло.



Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

