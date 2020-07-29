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У 2 человек подтвердился COVID-19
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19:05, 5 Августа 2020
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 105 человек.
Сухум. 5 августа 2020. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует о ситуации на 5 августа.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 105 человек, диагноз COVID - 19 подтвержден у 2 из них.
Обследование всех контактных лиц продолжается.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 37 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 109 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерло.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Сухум. 5 августа 2020. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует о ситуации на 5 августа.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 105 человек, диагноз COVID - 19 подтвержден у 2 из них.
Обследование всех контактных лиц продолжается.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 37 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 109 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерло.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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