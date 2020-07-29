21:58, 4 Августа 2020 102
18:33, 4 Августа 2020 349
18:09, 4 Августа 2020 293
17:59, 4 Августа 2020 255
17:34, 4 Августа 2020 319
17:19, 4 Августа 2020 331
16:58, 4 Августа 2020 317
16:39, 4 Августа 2020 255
16:07, 4 Августа 2020 249
23:00, 3 Августа 2020 846
20:01, 3 Августа 2020 775
19:08, 3 Августа 2020 598
18:52, 3 Августа 2020 795
18:34, 3 Августа 2020 715
18:23, 3 Августа 2020 610
17:26, 3 Августа 2020 754
17:17, 3 Августа 2020 975
16:09, 3 Августа 2020 685
15:57, 3 Августа 2020 741
15:43, 3 Августа 2020 632
15:33, 3 Августа 2020 576
13:49, 3 Августа 2020 614
13:24, 3 Августа 2020 626
12:54, 3 Августа 2020 381
10:27, 3 Августа 2020 455
Популярное
29.07.2020 1550
29.07.2020 1258
31.07.2020 1107
01.08.2020 1023
30.07.2020 998
02.08.2020 980
03.08.2020 975
02.08.2020 866
30.07.2020 859
Туроператоры России прогнозируют в августе стопроцентную загрузку отелей Абхазии
320
16:58, 4 Августа 2020
Туроператоры рассказали о спросе на поездки в Абхазию.
Сухум. 4 августа 2020. Апсныпресс. В отелях Абхазии туроператоры прогнозируют в августе стопроцентную загрузку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Tourprom.
Массовые заезды эксперты ожидают не раньше 5 августа, хотя туристов страна начала принимать сразу с момента объявления об открытии границ — с 1 августа. Спрос на отели большой, а сезон может продлиться до октября.
"Пока в Абхазии работает совсем немного гостиниц. Открытие страны оказалось неожиданностью не только для нас, но и для отельеров – им нужно примерно пять рабочих дней на то, чтобы перезапуститься, набрать персонал. Кроме того, потребуются средства дезинфекции и так далее, так как в стране принят тот же порядок действий по профилактике коронавируса, что и у нас на курортах", — рассказал РИА Новости Сергей Ромашкин, гендиректор крупного туроператора.
Туроператоры отправляют путешественников по договорным ценам, к тому же едут и те, кто покупал путевки ранее.
"Вопрос цен еще может возникнуть, но пока абхазские гостиницы не рвутся их поднимать. Отелям и без того сейчас есть, чем заняться. Сезон почти упущен, и надо успеть "собрать" оставшихся туристов. Не факт, что на них не захотят заработать, но пока вопрос цен не вставал", — отметил Ромашкин.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.