Туроператоры России прогнозируют в августе стопроцентную загрузку отелей Абхазии

Туроператоры рассказали о спросе на поездки в Абхазию.







Сухум. 4 августа 2020. Апсныпресс. В отелях Абхазии туроператоры прогнозируют в августе стопроцентную загрузку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Tourprom.







Массовые заезды эксперты ожидают не раньше 5 августа, хотя туристов страна начала принимать сразу с момента объявления об открытии границ — с 1 августа. Спрос на отели большой, а сезон может продлиться до октября.







"Пока в Абхазии работает совсем немного гостиниц. Открытие страны оказалось неожиданностью не только для нас, но и для отельеров – им нужно примерно пять рабочих дней на то, чтобы перезапуститься, набрать персонал. Кроме того, потребуются средства дезинфекции и так далее, так как в стране принят тот же порядок действий по профилактике коронавируса, что и у нас на курортах", — рассказал РИА Новости Сергей Ромашкин, гендиректор крупного туроператора.







Туроператоры отправляют путешественников по договорным ценам, к тому же едут и те, кто покупал путевки ранее.







"Вопрос цен еще может возникнуть, но пока абхазские гостиницы не рвутся их поднимать. Отелям и без того сейчас есть, чем заняться. Сезон почти упущен, и надо успеть "собрать" оставшихся туристов. Не факт, что на них не захотят заработать, но пока вопрос цен не вставал", — отметил Ромашкин.