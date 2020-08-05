Турнир по кикбоксингу, первенство по плаванию, акция памяти: мероприятия столичного Департамента по делам молодёжи и спорта



Все эти мероприятия состоятся в Сухуме в августе.



Сухум. 6 августа 2020. Апсныпресс. Департамент по делам молодёжи и спорта Администрации г. Сухум представил план ближайших мероприятий:



6 августа – турнир по кикбоксингу/боксу «Кубок Чёрного моря». Время проведения: 18 часов. Место проведения: санаторий ПВО



8 августа – Открытое первенство г. Сухум по плаванию на открытой воде «SwimSukhum 2020».



Дистанция «SwimRun» - 50/200 м



Дистанция «Swim».



Дистанция «Сухумская бухта» - 2,7 км.



Расписание соревнования:



07:30 – регистрация и выдача стартовых номеров (Мокко пляж).



08:00 – старт на дистанции «Сухумская бухта» 2,7 км (от причала «Апра»).



09:00 – старт (дети) на дистанции SwimSukhum 50 и 200 м (Мокко пляж).



09:40 – старт на дистанции SwimRun 500 и 1000 м (Мокко пляж)



10:20 – старт (дети) (Мокко пляж).



10:40 – старт (взрослые) (Мокко пляж).



11:20 – награждение победителей (Мокко пляж).



14 августа – акция памяти, приуроченная к началу Отечественной войны народа Абхазии 1992 -1993 гг.



19:00 – сбор участников акции в Парке Славы;



19:15 – начало шествия к Красному мосту;



19:30 – просмотр видеоролика о начале Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. у Дворца спорта им. С. В. Багапш;



20:00 – зажжение свечей вдоль Красного моста.





