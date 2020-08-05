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Главная / Новости / Русская версия / Турнир по кикбоксингу, первенство по плаванию, акция памяти: мероприятия столичного Департамента по делам молодёжи и спорта

Турнир по кикбоксингу, первенство по плаванию, акция памяти: мероприятия столичного Департамента по делам молодёжи и спорта

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11:10, 6 Августа 2020
Турнир по кикбоксингу, первенство по плаванию, акция памяти: мероприятия столичного Департамента по делам молодёжи и спорта

Все эти мероприятия состоятся в Сухуме в августе.  

Сухум. 6 августа 2020. Апсныпресс. Департамент по делам молодёжи и спорта Администрации г. Сухум представил план ближайших мероприятий:

6 августа – турнир по кикбоксингу/боксу «Кубок Чёрного моря». Время проведения: 18 часов. Место проведения: санаторий ПВО  

8 августа – Открытое первенство г. Сухум по плаванию на открытой воде «SwimSukhum 2020». 

Дистанция «SwimRun»  -  50/200 м

Дистанция «Swim». 

Дистанция «Сухумская бухта» - 2,7 км. 

Расписание соревнования: 

07:30 – регистрация и выдача стартовых номеров (Мокко пляж). 

08:00 – старт на дистанции «Сухумская бухта» 2,7 км (от причала «Апра»). 

09:00 – старт (дети) на дистанции SwimSukhum  50 и 200 м (Мокко пляж). 

09:40 – старт на дистанции SwimRun 500 и 1000 м (Мокко пляж) 

10:20 – старт (дети) (Мокко пляж). 

10:40 – старт (взрослые) (Мокко пляж). 

11:20 – награждение победителей (Мокко пляж).   

14 августа – акция памяти, приуроченная к началу Отечественной войны народа Абхазии  1992 -1993 гг. 

19:00 – сбор участников акции в Парке Славы; 

19:15 – начало шествия к Красному мосту;

19:30 – просмотр видеоролика о начале Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. у Дворца спорта им. С. В. Багапш; 

20:00 – зажжение свечей вдоль Красного моста.   



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