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Турнир по кикбоксингу, первенство по плаванию, акция памяти: мероприятия столичного Департамента по делам молодёжи и спорта
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11:10, 6 Августа 2020
Все эти мероприятия состоятся в Сухуме в августе.
Сухум. 6 августа 2020. Апсныпресс. Департамент по делам молодёжи и спорта Администрации г. Сухум представил план ближайших мероприятий:
6 августа – турнир по кикбоксингу/боксу «Кубок Чёрного моря». Время проведения: 18 часов. Место проведения: санаторий ПВО
8 августа – Открытое первенство г. Сухум по плаванию на открытой воде «SwimSukhum 2020».
Дистанция «SwimRun» - 50/200 м
Дистанция «Swim».
Дистанция «Сухумская бухта» - 2,7 км.
Расписание соревнования:
07:30 – регистрация и выдача стартовых номеров (Мокко пляж).
08:00 – старт на дистанции «Сухумская бухта» 2,7 км (от причала «Апра»).
09:00 – старт (дети) на дистанции SwimSukhum 50 и 200 м (Мокко пляж).
09:40 – старт на дистанции SwimRun 500 и 1000 м (Мокко пляж)
10:20 – старт (дети) (Мокко пляж).
10:40 – старт (взрослые) (Мокко пляж).
11:20 – награждение победителей (Мокко пляж).
14 августа – акция памяти, приуроченная к началу Отечественной войны народа Абхазии 1992 -1993 гг.
19:00 – сбор участников акции в Парке Славы;
19:15 – начало шествия к Красному мосту;
19:30 – просмотр видеоролика о начале Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. у Дворца спорта им. С. В. Багапш;
20:00 – зажжение свечей вдоль Красного моста.
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