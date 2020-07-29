23:00, 3 Августа 2020 150
20:01, 3 Августа 2020 285
19:08, 3 Августа 2020 211
18:52, 3 Августа 2020 349
18:34, 3 Августа 2020 324
18:23, 3 Августа 2020 263
17:26, 3 Августа 2020 301
17:17, 3 Августа 2020 596
16:09, 3 Августа 2020 359
15:57, 3 Августа 2020 416
15:43, 3 Августа 2020 432
15:33, 3 Августа 2020 385
13:49, 3 Августа 2020 493
13:24, 3 Августа 2020 470
12:54, 3 Августа 2020 302
10:27, 3 Августа 2020 359
23:15, 2 Августа 2020 586
22:58, 2 Августа 2020 673
12:30, 2 Августа 2020 863
19:15, 1 Августа 2020 711
18:25, 1 Августа 2020 937
17:58, 1 Августа 2020 589
17:50, 1 Августа 2020 540
17:38, 1 Августа 2020 719
17:06, 1 Августа 2020 567
Популярное
29.07.2020 1482
29.07.2020 1212
28.07.2020 1068
31.07.2020 1053
30.07.2020 945
01.08.2020 937
02.08.2020 866
28.07.2020 858
Стартовал XVII Международный шахматный фестиваль «АБХАЗИЯ ОПЕН - СУХУМ 2020»
193
19:08, 3 Августа 2020
Фестиваль будет проходить с 3 по 13 августа.
Сухум. 3 августа 2020. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В Сухуме стартовал XVII Международный шахматный фестиваль «АБХАЗИЯ ОПЕН - СУХУМ 2020», организованный Федерацией шахмат Абхазии при финансовой поддержке Государственного комитета РА по делам молодежи и спорту и Департамента по делам молодежи и спорту.
Главный судья фестиваля Темур Зухба рассказал Апсныпресс о мероприятии.
"Всего фестиваль пройдет в девять туров. В целях санитарной безопасности участники будут разделены на две группы - дети и взрослые. Во взрослой группе 28 участников, в детской - 19. Победители получат денежные призы, кубки медали и грамоты", - отметил главный судья.
Чтобы принять участие в турнире, в Абхазию приехали спортсмены из Краснодара, Челябинска и Москвы.
"Они ждали, когда откроется граница, чтобы попасть на фестиваль. Успели как раз к началу", - подчеркнул Зуба.
Сухум. 3 августа 2020. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В Сухуме стартовал XVII Международный шахматный фестиваль «АБХАЗИЯ ОПЕН - СУХУМ 2020», организованный Федерацией шахмат Абхазии при финансовой поддержке Государственного комитета РА по делам молодежи и спорту и Департамента по делам молодежи и спорту.
Главный судья фестиваля Темур Зухба рассказал Апсныпресс о мероприятии.
"Всего фестиваль пройдет в девять туров. В целях санитарной безопасности участники будут разделены на две группы - дети и взрослые. Во взрослой группе 28 участников, в детской - 19. Победители получат денежные призы, кубки медали и грамоты", - отметил главный судья.
Чтобы принять участие в турнире, в Абхазию приехали спортсмены из Краснодара, Челябинска и Москвы.
"Они ждали, когда откроется граница, чтобы попасть на фестиваль. Успели как раз к началу", - подчеркнул Зуба.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.