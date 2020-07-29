Фестиваль будет проходить с 3 по 13 августа.



Сухум. 3 августа 2020. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В Сухуме стартовал XVII Международный шахматный фестиваль «АБХАЗИЯ ОПЕН - СУХУМ 2020», организованный Федерацией шахмат Абхазии при финансовой поддержке Государственного комитета РА по делам молодежи и спорту и Департамента по делам молодежи и спорту.



Главный судья фестиваля Темур Зухба рассказал Апсныпресс о мероприятии.

"Всего фестиваль пройдет в девять туров. В целях санитарной безопасности участники будут разделены на две группы - дети и взрослые. Во взрослой группе 28 участников, в детской - 19. Победители получат денежные призы, кубки медали и грамоты", - отметил главный судья.



Чтобы принять участие в турнире, в Абхазию приехали спортсмены из Краснодара, Челябинска и Москвы.



"Они ждали, когда откроется граница, чтобы попасть на фестиваль. Успели как раз к началу", - подчеркнул Зуба.

