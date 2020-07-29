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Стартовал XVII Международный шахматный фестиваль «АБХАЗИЯ ОПЕН - СУХУМ 2020»

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19:08, 3 Августа 2020
Стартовал XVII Международный шахматный фестиваль «АБХАЗИЯ ОПЕН - СУХУМ 2020»
Фестиваль будет проходить  с 3 по 13 августа.

Сухум. 3 августа 2020. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В Сухуме стартовал  XVII Международный шахматный фестиваль «АБХАЗИЯ ОПЕН - СУХУМ 2020», организованный Федерацией шахмат Абхазии при финансовой поддержке Государственного комитета РА по делам молодежи и спорту и Департамента по делам молодежи и спорту. 

Главный судья фестиваля Темур Зухба  рассказал Апсныпресс о мероприятии.
"Всего фестиваль  пройдет в девять  туров. В целях санитарной безопасности участники будут разделены на две группы -  дети и взрослые. Во взрослой группе  28 участников, в детской  - 19.  Победители получат денежные  призы, кубки медали  и грамоты", - отметил главный  судья.

Чтобы принять участие в турнире, в Абхазию  приехали  спортсмены из Краснодара, Челябинска  и Москвы.
 
"Они ждали, когда откроется граница, чтобы попасть  на фестиваль. Успели как раз к началу",  - подчеркнул  Зуба.

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