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Специалисты из Абхазии пройдут обучение в учебном центре Главгосэкспертизы России
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17:34, 4 Августа 2020
Семь абхазских специалистов будут обучаться строительной экспертизе.
Сухум. 4 Августа 2020. Апсныпресс. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган встретилась с кандидатами на обучение в учебном центре Главгосэкспертизы России, сообщает пресс-служба Минэкономики РА.
Вопрос подготовки специалистов из Абхазии обсуждался в ходе рабочей встречи вице-премьера, министра экономики РА с начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым в Москве в июне.
В результате договоренностей, достигнутых с руководством Главгосэкспертизы России при поддержке Минэкономразвития РФ, семь специалистов из Абхазии пройдут обучение в области строительства на базе учебного центра Главгосэкспертизы России.
По словам Кристины Озган наличие специалистов-экспертов в строительной отрасли имеет существенное значение для республики.
«Мы обязаны демонстрировать ответственность и профессионализм, умение качественно работать. Ваша задача максимально использовать эту возможность и получить соответствующую профессиональную квалификацию», - обратилась Кристина Озган к кандидатам на обучение.
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