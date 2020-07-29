Специалисты из Абхазии пройдут обучение в учебном центре Главгосэкспертизы России

Семь абхазских специалистов будут обучаться строительной экспертизе.







Сухум. 4 Августа 2020. Апсныпресс. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган встретилась с кандидатами на обучение в учебном центре Главгосэкспертизы России, сообщает пресс-служба Минэкономики РА.







Вопрос подготовки специалистов из Абхазии обсуждался в ходе рабочей встречи вице-премьера, министра экономики РА с начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым в Москве в июне.







В результате договоренностей, достигнутых с руководством Главгосэкспертизы России при поддержке Минэкономразвития РФ, семь специалистов из Абхазии пройдут обучение в области строительства на базе учебного центра Главгосэкспертизы России.







По словам Кристины Озган наличие специалистов-экспертов в строительной отрасли имеет существенное значение для республики.







«Мы обязаны демонстрировать ответственность и профессионализм, умение качественно работать. Ваша задача максимально использовать эту возможность и получить соответствующую профессиональную квалификацию», - обратилась Кристина Озган к кандидатам на обучение.