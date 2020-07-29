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Спасатели МЧС России и Абхазии провели совместные занятия по эвакуации пострадавшего
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12:59, 5 Августа 2020
На место условного происшествия были вызваны спасатели города Очамчыры и спасатели города Москвы.
Сухум. 5 августа 2020. Апсныпресс. В селе Отап Очамчырского района сотрудники МЧС Абхазии совместно с МЧС России провели занятия по эвакуации пострадавшего из пещеры Абрскила. Об этом говорится на официальном сайте МЧС Абхазии.
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