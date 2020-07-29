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Сегодня стартует XXVII Чемпионат Абхазии по футболу

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16:39, 4 Августа 2020
Сегодня стартует XXVII Чемпионат Абхазии по футболу
Первый матч сезона состоится на стадионе им. Виталия Дараселия в Очамчыра.

Сухум. 4 августа. Апсныпресс. На стадионе имени Виталия Дараселия в городе Очамчыра сегодня стартует XXVII Чемпионат Абхазии по футболу. В нем принимают участие 7 футбольных клубов – «Нарт», «Динамо», «Гагра», «Рица», «Афон», «Эрцаху» и «Самурзакан».

Федерация футбола Абхазии информирует любителей этой наиболее популярной спортивной игры о расписании игр первого тура:

4 августа «Эрцаху» принимает «Самурзакан». Матч состоится на стадионе им. Виталия Дараселия в Очамчыре. Начало игры в 17:30.

5 августа «Афон» принимает «Рицу». Начало игры в 17:30.

6 августа «Динамо» сыграет с «Гагрой». Матч состоится на стадионе «Динамо». Начало в 18:00.

В соответствии с жеребьевкой, сухумский клуб «Нарт» пропускает первый тур.

Из-за проблем с финансированием футбольных клубов, возникших еще в 2019 году, сорвалось проведение XXVII чемпионата и Кубка страны по футболу. Спустя полтора года, чемпионат по футболу возобновляется.

Председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Джемал Губаз выразил благодарность руководству страны и спонсорам, оказавшим финансовую помощь в проведении чемпионата.

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