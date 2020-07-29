21:58, 4 Августа 2020 102
18:33, 4 Августа 2020 349
18:09, 4 Августа 2020 293
17:59, 4 Августа 2020 255
17:34, 4 Августа 2020 319
17:19, 4 Августа 2020 331
16:58, 4 Августа 2020 317
16:39, 4 Августа 2020 255
16:07, 4 Августа 2020 249
23:00, 3 Августа 2020 846
20:01, 3 Августа 2020 775
19:08, 3 Августа 2020 598
18:52, 3 Августа 2020 795
18:34, 3 Августа 2020 715
18:23, 3 Августа 2020 610
17:26, 3 Августа 2020 754
17:17, 3 Августа 2020 975
16:09, 3 Августа 2020 685
15:57, 3 Августа 2020 741
15:43, 3 Августа 2020 632
15:33, 3 Августа 2020 576
13:49, 3 Августа 2020 614
13:24, 3 Августа 2020 626
12:54, 3 Августа 2020 381
10:27, 3 Августа 2020 455
Популярное
29.07.2020 1550
29.07.2020 1258
31.07.2020 1107
01.08.2020 1023
30.07.2020 998
02.08.2020 980
03.08.2020 975
02.08.2020 866
30.07.2020 859
Сегодня стартует XXVII Чемпионат Абхазии по футболу
233
16:39, 4 Августа 2020
Первый матч сезона состоится на стадионе им. Виталия Дараселия в Очамчыра.
Сухум. 4 августа. Апсныпресс. На стадионе имени Виталия Дараселия в городе Очамчыра сегодня стартует XXVII Чемпионат Абхазии по футболу. В нем принимают участие 7 футбольных клубов – «Нарт», «Динамо», «Гагра», «Рица», «Афон», «Эрцаху» и «Самурзакан».
Федерация футбола Абхазии информирует любителей этой наиболее популярной спортивной игры о расписании игр первого тура:
4 августа «Эрцаху» принимает «Самурзакан». Матч состоится на стадионе им. Виталия Дараселия в Очамчыре. Начало игры в 17:30.
5 августа «Афон» принимает «Рицу». Начало игры в 17:30.
6 августа «Динамо» сыграет с «Гагрой». Матч состоится на стадионе «Динамо». Начало в 18:00.
В соответствии с жеребьевкой, сухумский клуб «Нарт» пропускает первый тур.
Из-за проблем с финансированием футбольных клубов, возникших еще в 2019 году, сорвалось проведение XXVII чемпионата и Кубка страны по футболу. Спустя полтора года, чемпионат по футболу возобновляется.
Председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Джемал Губаз выразил благодарность руководству страны и спонсорам, оказавшим финансовую помощь в проведении чемпионата.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.