Первый матч сезона состоится на стадионе им. Виталия Дараселия в Очамчыра.







Сухум. 4 августа. Апсныпресс. На стадионе имени Виталия Дараселия в городе Очамчыра сегодня стартует XXVII Чемпионат Абхазии по футболу. В нем принимают участие 7 футбольных клубов – «Нарт», «Динамо», «Гагра», «Рица», «Афон», «Эрцаху» и «Самурзакан».







Федерация футбола Абхазии информирует любителей этой наиболее популярной спортивной игры о расписании игр первого тура:







4 августа «Эрцаху» принимает «Самурзакан». Матч состоится на стадионе им. Виталия Дараселия в Очамчыре. Начало игры в 17:30.







5 августа «Афон» принимает «Рицу». Начало игры в 17:30.







6 августа «Динамо» сыграет с «Гагрой». Матч состоится на стадионе «Динамо». Начало в 18:00.







В соответствии с жеребьевкой, сухумский клуб «Нарт» пропускает первый тур.







Из-за проблем с финансированием футбольных клубов, возникших еще в 2019 году, сорвалось проведение XXVII чемпионата и Кубка страны по футболу. Спустя полтора года, чемпионат по футболу возобновляется.







Председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Джемал Губаз выразил благодарность руководству страны и спонсорам, оказавшим финансовую помощь в проведении чемпионата.