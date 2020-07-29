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Рустам Латипов: «Пограничная служба Абхазии работает в обычном режиме»

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15:43, 3 Августа 2020
Рустам Латипов: «Пограничная служба Абхазии работает в обычном режиме»
Пограничники соблюдают все нормы безопасности.

Сухум. 3 августа 2020. Апсныпресс. Сегодня ситуация на абхазо-российской границе идентична ситуации августа 2019 года. Достаточно большое количество граждан, в том числе и на автотранспорте ежедневно пересекают границу. Работают магазины Дьюти-фри, в связи с чем зафиксировано немалое число граждан, посетивших Абхазию именно с целью купить что-то в магазинах беспошлинной торговли. Об этом «Апсныпресс» и «Абхазия-Информ» сообщил заместитель председателя – начальник Пограничного отряда Службы государственной безопасности Абхазии Рустам Латипов.

«Все службы работают в полном объеме с соблюдением норм безопасности. Сотрудники обеспечены необходимыми средствами защиты. В субботу 1 августа мы провели совещание, на котором еще раз проинструктировали личный состав, как нужно работать с гражданами в период пандемии», – сказал Латипов.

Что касается границы по реке Ингур, то, по словам зампредседателя СГБ, стоит вопрос об открытии очередного гуманитарного коридора.

«На сопредельной территории немало граждан Абхазии и жителей Галского района, имеющих вид на жительство, которые по разным причинам выехали в Грузию и теперь ждут возвращения домой. Более того, российские коллеги сообщают о росте числа граждан, пытающихся вернуться домой через броды. Ежедневно задерживают 20-30 нарушителей. Поэтому есть смысл запустить людей легально», – подчеркнул Рустам Латипов.

В течение двух дней после того, как 1 августа были сняты карантинные ограничения на границе между Абхазией и Россией, ее пересекли более 30 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Сочинской таможни.


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