РУСДРАМ приостанавливает свою работу из-за эпидемиологической обстановки

В театре надеются через неделю вновь открыться.



Сухум. 3 июля. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Директор Государственного русского театра драмы им. Ф. Искандера Ираклий Хинтба сделал заявление о временной приостановке работы РУСДРАМа. В заявлении говорится:



«Дорогие друзья!



С открытием абхазо-российской границы мы оказались в новой и пока не вполне понятной ситуации. Прекрасно, что в Абхазии возобновляется туристический сезон: это даст возможность людям заработать на хлеб, а государство сможет строить более оптимистические экономические прогнозы на второе полугодие 2020 года. И наш театр ждал открытия границы, ведь лето - период самой активной работы, так как зал наполняется не только местной, но и приезжей публикой.



Однако сейчас мы остро почувствовали неопределенность: туристов ещё не так много, а абхазский зритель уже испытывает опасения в связи с возможным распространением коронавирусной инфекции, завезенной извне.



Никто не хочет рисковать в нынешних условиях. Да, мы теряем доходы, но в первую очередь нас беспокоит морально-психологический комфорт и здоровье наших зрителей.



В ситуации, когда отсутствует понимание перспектив развития эпидемиологической обстановки, мною принято решение ПРИОСТАНОВИТЬ НА НЕДЕЛЮ показ спектаклей текущего репертуара нашего театра. В течение недели ситуация должна проясниться, и мы сразу же приступим к работе на зрителя - безусловно, с соблюдением всех санитарных норм.



Нам очень важно, чтобы зрители чувствовали себя в безопасности, а это зависит от общей эпидемиологической обстановки и морально-психологической атмосферы в обществе».



Поэтому спектакли «Кьоджинские перепалки» и «Приключения Буратино» будут перенесены на более поздние сроки. В афише остаются все остальные названия, начиная с «Электры» 11 и 12 августа. Билеты на все спектакли в продаже. Спасибо за понимание!»



По словам Хинтба, он не исключает продления срока приостановки работы театра в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, но с большей вероятностью через неделю театр откроется.



