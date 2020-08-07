Рудольф Циба: каждый день границу пересекают до 30 000 человек.

Вспышка коронавируса в Абхазии не связана с пересечением границы российскими туристами.







Сухум. 7 августа. Апсныпресс. Тамара Ачба. В последние дни российско-абхазскую границу пересекают более 30 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции в медиа-агентстве Sputnik Абхазия, посвященной теме влияния открытия границы на рост количества инфицированных COVID-19 в Абхазии, сообщил заместитель начальника погранотряда СГБ РА Рудольф Циба.







Он рассказал, какое количество людей пересекло государственную границу Абхазии с момента ее открытия.







«Согласно договору, пересекать границу могут только граждане Республики Абхазия и России. За первые сутки государственную границу пересекло 8 000 человек. Со 2 по 3 августа пересекли границу 21 000 человек. Далее до 28 000 человек. В среднем каждый день границу пересекают до 30 000 человек. По гуманитарному коридору через КПП «Ингур» в Абхазию 5 августа заехали 188 человек, 6 августа – 288. Данных на сегодняшний день пока нет», - сообщил Р. Циба.







На вопрос журналиста, в случае заражения туристов COVID-19 как именно их будут вывозить из Абхазии, Рудольф Циба ответил:







«В случае, если такой вопрос возникнет, решение будет принято в кратчайшие сроки. У нас в полной мере работают зеленые коридоры. За весь период пандемии не раз бывало, что приходилось вывозить больных. Все отработано и предусмотрено».







Со своей стороны, начальник лечебного управления Минздрава Саида Делба проинформировала о ситуации с инфицированными на данный момент:







«В ковидном центре в Гудауте на стационарном лечении находятся 40 пациентов, в том числе пять детей. Состояние одного пациента расценивается как средней степени тяжести, но стабильное, двоих – как среднее, еще одного - как тяжелое, но без отрицательной динамики. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 114 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли».







В субботу вечером в Абхазию приедут 6 человек из института им. Сеченова. Среди них реаниматологи, терапевты, инфекционисты.







Они посетят Гудаутский госпиталь. «Они посмотрят на ситуацию, проанализируют её. В случае необходимости, учитывая поток людей, будут нам помогать со специалистами. Также, согласно договору с Российской Федерацией, туристы и наши граждане с подтверждённым диагнозом COVID-19 будут проходить лечения на территории России, - сказала она.







По словам Делба, вспышка в Абхазии не связана с пересечением границы российскими туристами.







«Это произошло из-за пренебрежения санитарными нормами в городской клинической больнице города Сухум», - сказала она.







Журналисты поинтересовались, хватает ли в Абхазии тестов.







«У нас достаточное количество тест-систем, ожидаем еще пять тысяч. Все они апробированы и хорошего качества», - уточнила Делба.