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Республиканская больница принимает только экстренных больных

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15:33, 3 Августа 2020
Республиканская больница принимает только экстренных больных
Здесь же лечат больных, переведенных из Сухумской городской клинической больницы.  

Сухум. 3 августа 2020. Апсныпресс. В настоящее время Республиканская больница принимает только экстренных больных. Плановые больные в эти дни не  госпитализируются. Об этом сказал Апсныпресс главврач Республиканской больницы Аполлон Гургулиа. 

«Мы работаем в режиме карантина. Вход посетителей в больницу запрещается. Амбулаторный прием ведется только в  поликлинике», - уточнил главврач. 

В связи с закрытием на карантин сроком на один месяц кардиологического отделения Сухумской городской клинической больницы, приём экстренных больных кардиологического профиля с 31 июля 2020 года осуществляется  на базе Республиканской больницы.

Кардиологических больных временно принимают в отделение сосудистой хирургии  Республиканской больницы, а  неврологических больных с острой формой протекания болезни - в отделении нейрохирургии. 

«Пока прием пациентов осуществляют наши врачи, которые дежурят по графику.  Немного трудно из-за большой нагрузки. Но после получения результатов тестирования медиков Сухумской городской клинической больницы, те у кого тесты окажутся отрицательными придут к  нам на подмогу». 

На вопрос, есть ли случаи заражения медиков Республиканской больницы коронавирусной инфекцией, Гургулия ответил: «Так как у наших специалистов были контакты с заболевшими, их обследовали дважды. Ни у кого тест на ковид  не подтвердился.  Больных мы выписали, а отделения хирургии и эндо-хирургии закрыли на санитарную обработку.  Через несколько дней эти отделения смогут работать в прежнем режиме», - уточнил Гургулиа.  

В Сухумской городской клинической больнице прием пациентов  временно не ведется. Как рассказал Апсныпресс главврач больницы Вячеслав Абухба, «такое решение было принято в связи с зафиксированными случаями поступления в стационар COVID-больных и  последующим заражением от них  наших медработников». 

По указанию главного санитарного врача столицы, больница была закрыта на  две недели. Сейчас в ней проводится  дезинфекция. 

Пациенты, лечившиеся в городской больнице,  в частности в кардиологическом и невралгическом отделениях, размещаются в Республиканской больнице.  

«Переведенных больных будут вести врачи республиканской больницы. Если у наших врачей  тесты на коронавирусную инфекцию не   подтвердятся, они смогут вернуться к процессу лечения больных» - сказал Вячеслав Абухба.


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