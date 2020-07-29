Здесь же лечат больных, переведенных из Сухумской городской клинической больницы.



Сухум. 3 августа 2020. Апсныпресс. В настоящее время Республиканская больница принимает только экстренных больных. Плановые больные в эти дни не госпитализируются. Об этом сказал Апсныпресс главврач Республиканской больницы Аполлон Гургулиа.



«Мы работаем в режиме карантина. Вход посетителей в больницу запрещается. Амбулаторный прием ведется только в поликлинике», - уточнил главврач.



В связи с закрытием на карантин сроком на один месяц кардиологического отделения Сухумской городской клинической больницы, приём экстренных больных кардиологического профиля с 31 июля 2020 года осуществляется на базе Республиканской больницы.



Кардиологических больных временно принимают в отделение сосудистой хирургии Республиканской больницы, а неврологических больных с острой формой протекания болезни - в отделении нейрохирургии.



«Пока прием пациентов осуществляют наши врачи, которые дежурят по графику. Немного трудно из-за большой нагрузки. Но после получения результатов тестирования медиков Сухумской городской клинической больницы, те у кого тесты окажутся отрицательными придут к нам на подмогу».



На вопрос, есть ли случаи заражения медиков Республиканской больницы коронавирусной инфекцией, Гургулия ответил: «Так как у наших специалистов были контакты с заболевшими, их обследовали дважды. Ни у кого тест на ковид не подтвердился. Больных мы выписали, а отделения хирургии и эндо-хирургии закрыли на санитарную обработку. Через несколько дней эти отделения смогут работать в прежнем режиме», - уточнил Гургулиа.



В Сухумской городской клинической больнице прием пациентов временно не ведется. Как рассказал Апсныпресс главврач больницы Вячеслав Абухба, «такое решение было принято в связи с зафиксированными случаями поступления в стационар COVID-больных и последующим заражением от них наших медработников».



По указанию главного санитарного врача столицы, больница была закрыта на две недели. Сейчас в ней проводится дезинфекция.



Пациенты, лечившиеся в городской больнице, в частности в кардиологическом и невралгическом отделениях, размещаются в Республиканской больнице.



«Переведенных больных будут вести врачи республиканской больницы. Если у наших врачей тесты на коронавирусную инфекцию не подтвердятся, они смогут вернуться к процессу лечения больных» - сказал Вячеслав Абухба.



