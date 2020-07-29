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Районные больницы Абхазии работают в обычном режиме

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13:24, 3 Августа 2020
Районные больницы Абхазии работают в обычном режиме
В центральных районных больницах рассказали о режиме работы. 

Сухум. 3 августа. Апсныпресс. Лана Цвижба/ Аманда Касландзия.  Центральные районные больницы Абхазии работают в обычном режиме. Они принимают как экстренных, так и плановых больных. Об этом Апсныпресс сказал министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.  При этом он подчеркнул, что приказ Минздрава о  режиме карантина в больницах никто не отменял. 

В связи с закрытием на карантин сроком на один месяц кардиологического отделения Сухумской городской клинической больницы, приём экстренных больных кардиологического профиля с 31 июля 2020 года осуществляется  на базе Республиканской больницы.

О том, как работают ЦРБ,  рассказали и главврачи  Гагрской,  Ткуарчалской и Очамчырской больниц. 

«Мы принимаем всех,  кто обращается к нам за помощью. Но в основном это экстренные больные. Плановых больных сейчас мы не принимаем. Всех больных мы принимаем в стационаре. Если кому-то требуется срочная госпитализация,  их укладывают в стационар.  Поликлиника закрыта, не  работает и кабинет компьютерной томографии, так как у медиков был контакт с ковид-больными, и они  вынуждены пойти на самоизоляцию»,   – сказал главврач Гагрской ЦБ Вячеслав Аргун.

Главврач Ткуарчалской ЦРБ Лали Гаргулия отметила, что в Ткуарчале  спокойная эпидемиологическая обстановка. 

«Принимаем пациентов в плановом режиме, нами оказывается  и хирургическая помощь соматическим больным. Пациентов, у которых повышена температура, мы принимаем отдельно, так как у нас в больнице есть два изолированных входа Это делается  для того, чтобы не смешивать больных. С вирусом пациенты к нам пока не поступали. Неделю назад мы отправили биоматериалы в Республиканскую баклабораторию, результаты оказались, к счастью,  отрицательными»,  - пояснила Лали Гаргулия.

По словам главврача Очамырской  районной больницы Мадоны Кишмария, медучреждение работает в обычном режиме. 

«На сегодняшний день в нашей больнице три пациента с сердечными проблемами и нарушением давления. Это люди, которые живут в селах, и им сложно получить лечение на дому», сказала главврач.  


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