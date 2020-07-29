Президент Аслан Бжания представил нового главу Совета безопасности Сергея Шамба



Указ о назначении секретаря Cовбеза подписан главой государства 28 июля.



Сухум. 3 августа 20230. Апсныпресс. Президент Аслан Бжания представил аппарату Администрации Президента Сергея Шамба, назначенного секретарем Совета безопасности РА об этом сообщает пресс-служба президента.



Указ о назначении секретаря Cовбеза Сергея Шамба подписан главой государства 28 июля.



«Сергея Мироновича знают все. Это известный общественный и государственной деятель. Имя Сергея Шамба неразрывно связано с новейшей историей нашего государства», - сказал Бжания.



Президент пожелал успехов Сергею Шамба на новом ответственном посту.



В свою очередь, новый глава Совбеза поблагодарил президента за оказанное доверие. «Я постараюсь в меру своих сил оправдать ваше доверие. Будем работать!», - сказал Шамба.



Аслан Бжания поблагодарил Беслана Квициния, ранее занимавшего эту должность, за работу в непростой период.

















