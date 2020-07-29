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Премьер-министр Александр Анкваб встретился с представителем таможенной службы России в Абхазии Константином Козловым
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20:01, 3 Августа 2020
На встрече обсуждались вопросы взаимодействия таможенных служб двух государств.
Сухум. 3 августа 2020. Апсныпресс. Премьер-министр РА Александр Анкваб встретился с представителем Таможенной службы России в Абхазии Константином Козловым. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.
На встрече обсуждались вопросы взаимодействия таможенных служб двух государств, гармонизации таможенного законодательства сторон, роль таможен в активизации взаимной торговли и дальнейшем развитии и упрочнении экономических связей.
В частности, речь также шла о функционировании в Республике Абхазия специализированного таможенного органа Российской Федерации (СТО), расположенного в Гулрыпшском районе.
«Абхазский таможенный пост ФТС России является специализированным таможенным органом, находящимся в подчинении ФТС России и входящим в единую федеральную централизованную систему таможенных органов Российской Федерации. Создан он для совершения отдельных таможенных операций и таможенных процедур в отношении определенных видов товаров, перечень которых определен ФТС России по согласованию с Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия. Пост приступил к выпуску деклараций в феврале 2019 года и готов к работе даже в условиях наращивания объемов внешнеторговых поставок абхазскими экспортёрами», - рассказал Козлов.
Премьер-министр отметил, что работа представителя ФТС РФ в Абхазии и специализированного таможенного органа актуальна и обусловлена необходимостью упрощения процессов оформления экспортируемых грузов из республики.
Сухум. 3 августа 2020. Апсныпресс. Премьер-министр РА Александр Анкваб встретился с представителем Таможенной службы России в Абхазии Константином Козловым. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.
На встрече обсуждались вопросы взаимодействия таможенных служб двух государств, гармонизации таможенного законодательства сторон, роль таможен в активизации взаимной торговли и дальнейшем развитии и упрочнении экономических связей.
В частности, речь также шла о функционировании в Республике Абхазия специализированного таможенного органа Российской Федерации (СТО), расположенного в Гулрыпшском районе.
«Абхазский таможенный пост ФТС России является специализированным таможенным органом, находящимся в подчинении ФТС России и входящим в единую федеральную централизованную систему таможенных органов Российской Федерации. Создан он для совершения отдельных таможенных операций и таможенных процедур в отношении определенных видов товаров, перечень которых определен ФТС России по согласованию с Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия. Пост приступил к выпуску деклараций в феврале 2019 года и готов к работе даже в условиях наращивания объемов внешнеторговых поставок абхазскими экспортёрами», - рассказал Козлов.
Премьер-министр отметил, что работа представителя ФТС РФ в Абхазии и специализированного таможенного органа актуальна и обусловлена необходимостью упрощения процессов оформления экспортируемых грузов из республики.
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