APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
23:00, 3 Августа 2020 150
20:01, 3 Августа 2020 285
19:08, 3 Августа 2020 211
18:52, 3 Августа 2020 349
18:34, 3 Августа 2020 324
18:23, 3 Августа 2020 263
17:26, 3 Августа 2020 301
17:17, 3 Августа 2020 596
16:09, 3 Августа 2020 359
15:57, 3 Августа 2020 416
15:43, 3 Августа 2020 432
15:33, 3 Августа 2020 385
13:49, 3 Августа 2020 493
13:24, 3 Августа 2020 470
12:54, 3 Августа 2020 302
10:27, 3 Августа 2020 359
23:15, 2 Августа 2020 586
22:58, 2 Августа 2020 673
12:30, 2 Августа 2020 863
19:15, 1 Августа 2020 711
18:25, 1 Августа 2020 937
17:58, 1 Августа 2020 589
17:50, 1 Августа 2020 540
17:38, 1 Августа 2020 719
17:06, 1 Августа 2020 567

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Премьер-министр Александр Анкваб прокомментировал сообщение, распространенное от имени Минздрава Абхазии

Премьер-министр Александр Анкваб прокомментировал сообщение, распространенное от имени Минздрава Абхазии

578
17:17, 3 Августа 2020
Премьер-министр Александр Анкваб прокомментировал сообщение, распространенное от имени Минздрава Абхазии
Министр здравоохранения, возглавляющий оперативный штаб, был поставлен в известность о данном собрании в уведомительном порядке.

Сухум. 3 августа 2020. Апсныпресс. Премьер-министр Александр Анкваб, возглавляющий Координационный штаб Абхазии по защите населения от коронавирусной инфекции, прокомментировал Апсныпресс распространенное накануне сообщение от имени Минздрава и заявления некоторых членов оперативного штаба при министерстве о возможных проблемах в системе здравоохранения в связи с открытием границы. Премьер-министр Александр Анкваб: «Стало известно из средств массовой информации, что 2 августа несколько представителей медицинского сообщества республики провели «экстренное совещание, посвященное эпидемиологической обстановке, связанной с открытием абхазо-российской границы».

В прессе было указано, что в данном мероприятии приняли участие некоторые представители оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, в том числе заместители министра здравоохранения Абхазии А. Конджария и А. Ардзинба, председатель профильного парламентского комитета А. Джинджолия и др.

Министр здравоохранения, возглавляющий оперативный штаб, был поставлен в известность о данном собрании в уведомительном порядке. Таким образом, отдельные руководители превысили свои должностные полномочия.

Удивляет то, что все члены оперативного штаба давно знали о проводимых консультациях с российскими коллегами и о ходатайстве руководства страны перед правительством Российской Федерации об открытии границы. Однако своих опасений в подготовительный период они не высказывали, при том, что очаги новых вспышек короновирусной инфекции уже были зарегистрированы.

То, что в нашей стране есть объективные трудности с кадровым обеспечением определенных направлений здравоохранения и полной готовностью противостоять пандемиям – не сенсационная новость. Сама организация охраны здоровья в целом далека от должного уровня. И если данное положение дел явилось открытием для некоторых руководителей, то вывод может быть один – они плохие руководители, не ведающие, где и кем работают.

Всем членам Координационного и оперативного штабов заведомо известно, что нами совместно с российскими коллегами отработан механизм взаимодействия при выявлении случаев заражения прибывших в республику туристов. Именно этим мы занимались долгое время в преддверии открытия государственной границы.

Создается впечатление, что этим «совещанием» и паническими заявлениями его участники хотят застраховаться на случай осложнения эпидемиологической обстановки: «Мы же предупреждали!» Другого объяснения происшедшему нет. Остается рекомендовать должностным лицам системы здравоохранения республики, испытывающим панические настроения, незамедлительно подать в отставку. Снимите с себя ответственность сегодня, а не потом. Стране нужны руководители, способные принимать быстрые, профессиональные решения в нестандартных ситуациях, а не распространители провокационных заявлений, готовые сбежать при любом осложнении обстановки».

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика