Представители Минздрава России отметили профессионализм абхазских медиков, работающих в Гудаутском госпитале

В середине августа при Гудаутской ЦРБ будет работать компьютерный томограф.



Сухум. 4 августа 2020. Апсныпресс. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с представителями Минздрава РФ, прибывшими в Абхазию с рабочим визитом в рамках взаимодействия ведомств двух стран.



Помощник министра, курирующая вопросы организации медицинской помощи населению Оксана Гусева, директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова, заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Ирина Вязовская посетили в Гудауте основной госпиталь, определенный Минздравом Абхазии для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Специалисты здравоохранения РФ ознакомились с применяемой маршрутизацией пациентов, провели обход с абхазскими коллегами в «красной» зоне.



«Хотелось бы отметить положительные моменты: однозначно, в первую очередь, это медперсонал, их навыки и знания. Также по всем стандартам в больнице определены принципы диагностирования и лечения ковид-заражённых», - сообщила Гусева.

Министр здравоохранения РА Тамаз Цахнакия добавил, что российские медики осмотрели комплекс, построенный для установки нового компьютерного томографа.



По словам Цахнакия, к середине августа, учитывая сроки монтажа оборудования, компьютерный томограф в Гудаутском госпитале уже будет функционировать.

Помимо этого, представители Минздрава России проинспектировали работу подстанции скорой помощи, автомобили которой предназначены для эвакуации инфицированных Covid-19, посетили столичную детскую поликлинику.

Представители Минздрава России рассказали премьер-министру, что совместно с абхазской стороной определены инструменты оказания помощи гражданам России, находящимся на отдыхе в Абхазии, а также абхазским гражданам. Так, по итогам переговоров решено транспортировать тяжёлых и среднетяжелых больных из Абхазии в Инфекционную больницу №2 в Дагомысе.



В рамках рабочего визита представители министерств здравоохранения России и Абхазии обсудят текущие вопросы ведомственного взаимодействия: вопросы исполнения некоторых соглашений, подписанных договоров и совместных программ. В частности, ход реализации программы льготного обеспечения российских граждан в Абхазии лекарственными препаратами.



По словам прибывших специалистов, Минздрав РФ готов принять заявку на второй квартал 2020 года. Потребность одного квартала Программы составляет около 12 млн рублей.



Ранее финансирование программы российской стороной было приостановлено.

