Перевозки по «единому билету» из РФ в Абхазию стартуют с 5 августа

Поездки будут осуществляться в Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.



Сухум. 3 августа. Апсныпресс. Перевозки по «единому» билету из РФ в Абхазию стартуют 5 августа.



Пересадка будет осуществляться на вокзале Адлера и в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе АНО "Единая транспортная дирекция".



Поездки будут осуществляться в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.



«Единый билет» в Абхазию можно приобрести с 3 августа. Стоимость автобусной части проезда останется на уровне 2019 года.