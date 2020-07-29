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Перевозки по «единому билету» из РФ в Абхазию стартуют с 5 августа
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17:26, 3 Августа 2020
Поездки будут осуществляться в Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.
Сухум. 3 августа. Апсныпресс. Перевозки по «единому» билету из РФ в Абхазию стартуют 5 августа.
Пересадка будет осуществляться на вокзале Адлера и в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе АНО "Единая транспортная дирекция".
Поездки будут осуществляться в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.
«Единый билет» в Абхазию можно приобрести с 3 августа. Стоимость автобусной части проезда останется на уровне 2019 года.
Сухум. 3 августа. Апсныпресс. Перевозки по «единому» билету из РФ в Абхазию стартуют 5 августа.
Пересадка будет осуществляться на вокзале Адлера и в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе АНО "Единая транспортная дирекция".
Поездки будут осуществляться в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.
«Единый билет» в Абхазию можно приобрести с 3 августа. Стоимость автобусной части проезда останется на уровне 2019 года.
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