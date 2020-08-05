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Отар Лакрба и Анна Гуния назначены заместителями генерального директора Абхазской государственной телерадиокомпании
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18:34, 7 Августа 2020
Распоряжение Кабинета министров подписано 7 августа.
Сухум. 7 августа 2020. Апсныпресс. Отар Лакрба и Анна Гуния назначены заместителями генерального директора Республиканского государственного учреждения «Абхазская государственная телерадиокомпания».
Соответствующие распоряжения Кабинета министров подписал премьер-министр Александр Анкваб 7 августа.
Сухум. 7 августа 2020. Апсныпресс. Отар Лакрба и Анна Гуния назначены заместителями генерального директора Республиканского государственного учреждения «Абхазская государственная телерадиокомпания».
Соответствующие распоряжения Кабинета министров подписал премьер-министр Александр Анкваб 7 августа.
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