Оперштаб: диагноз COVID-19 подтвержден у 14 человек

Зарегистрирован первый инфицированный COVID-19 среди отдыхающих, который вывезен для лечения в РФ.



Сухум. 8 августа 2020. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует о ситуации на 8 августа.



За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 149 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 14 из них.

Зарегистрирован первый инфицированный COVID-19 среди отдыхающих, который вывезен для лечения в РФ.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 42 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Выписана одна пациентка из находящихся на госпитализации с положительной динамикой и полученным отрицательным результатом, рекомендациями оставаться дома до полного восстановления.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 134 человека. Из них 38 выздоровели и трое пациентов умерли.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. В частности, необходимо соблюдать дистанцию и чаще мыть руки с мылом. Особенно возвращаясь с улицы или при посещении общепита.