Оперативный штаб: за последний день новых случаев заражения коронавирусом не зафиксировано

В Гудаутском госпитале находятся на стационарном лечении 32 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.



Сухум. 3 августа 2020. Апсныпресс. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 46 человек. Диагноз COVID-19 ни у кого не подтвердился, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса в понедельник 3 августа.



Продолжается обследование всех контактировавших с зараженными лицами.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 32 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.



Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели, трое пациентов умерло.



Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

