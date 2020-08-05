Оперативный штаб: протестировано 82 человека, у шести из них диагноз коронавирус подтвердился

В Гудаутском госпитале находятся 40 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.



Сухум. 7 августа 2020. Апсныпресс. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 82 человек. Диагноз COVID-19 подтвердился у 6 человек, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции в пятницу 7 августа.



Продолжается обследование всех тех, кто контактировал с уже зараженными.



На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 40 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.



Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 120 человек. Из них 37 выздоровели, три пациента умерли.



Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.