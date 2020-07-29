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Оперативный штаб: диагноз COVID-19 подтвержден у 14 человек
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19:15, 1 Августа 2020
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 222 человек.
Сухум. 1 августа. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует о ситуации на 1 августа.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 222 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 14 человек.
Обследование всех контактных лиц продолжается.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 26 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Сухум. 1 августа. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует о ситуации на 1 августа.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 222 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 14 человек.
Обследование всех контактных лиц продолжается.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 26 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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