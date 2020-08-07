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Ново-Афонский монастырь открыт для посещений
15:04, 7 Августа 2020
Исключение составляет понедельник – санитарный день.
Сухум. 7 августа 2020. Апсныпресс. Ново-Афонский монастырь открыт для посещений с учётом соблюдения санитарных мер ежедневно с 10:00 до 19:00, кроме понедельника — санитарного дня. Об этом сообщается на сайте Священной Митрополии Абхазии.
Богослужения проводятся согласно монастырскому расписанию священнослужителями СМА.
Священноначалие монастыря Святого апостола Симона Кананита обращается ко всем с убедительной просьбой при индивидуальном и групповом посещении Святой обители соблюдать социальную дистанцию, использовать личные дезинфицирующие средства и маски.
Сухум. 7 августа 2020. Апсныпресс. Ново-Афонский монастырь открыт для посещений с учётом соблюдения санитарных мер ежедневно с 10:00 до 19:00, кроме понедельника — санитарного дня. Об этом сообщается на сайте Священной Митрополии Абхазии.
Богослужения проводятся согласно монастырскому расписанию священнослужителями СМА.
Священноначалие монастыря Святого апостола Симона Кананита обращается ко всем с убедительной просьбой при индивидуальном и групповом посещении Святой обители соблюдать социальную дистанцию, использовать личные дезинфицирующие средства и маски.
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