На базе сухумской городской больницы будет организован пункт забора биоматериалов на наличие COVID-19

Биоматериалы будут браться на анализ у амбулаторных больных.







Сухум. 6 августа 2020. Апсныпресс. На базе Сухумской городской клинической больницы будет организован временный пункт забора биологических материалов на наличие коронавирусной инфекции и рентгенологического обследования больных с COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении. Соответствующее распоряжение подписал глава Администрации Сухума Беслан Эшба.







Как сообщает пресс-служба Администрации Сухума, для организации данных мероприятий должны быть выделены рентгеновский кабинет и кабинет для забора биоматериалов.







Контроль за исполнением распоряжения возложен на начальника Управления здравоохранения Администрации города Сухум.