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На базе сухумской городской больницы будет организован пункт забора биоматериалов на наличие COVID-19
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18:10, 6 Августа 2020
Биоматериалы будут браться на анализ у амбулаторных больных.
Сухум. 6 августа 2020. Апсныпресс. На базе Сухумской городской клинической больницы будет организован временный пункт забора биологических материалов на наличие коронавирусной инфекции и рентгенологического обследования больных с COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении. Соответствующее распоряжение подписал глава Администрации Сухума Беслан Эшба.
Как сообщает пресс-служба Администрации Сухума, для организации данных мероприятий должны быть выделены рентгеновский кабинет и кабинет для забора биоматериалов.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на начальника Управления здравоохранения Администрации города Сухум.
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