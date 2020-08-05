На базе городской больницы будет организован пункт забора биоматериалов на наличие COVID-19

Для организации данных мероприятий должны быть выделены рентгенкабинет и кабинет для забора биоматериалов.



Сухум. 6 августа 2020. Апсныпресс. В целях борьбы против распространения и лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение о временной организации на базе городской клинической больницы г. Сухум пункта забора биологических материалов на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 и рентгенологическое обследование больных COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Сухума.



Для организации данных мероприятий должны быть выделены рентгенкабинет и кабинет для забора биоматериалов.



Контроль за исполнением данного распоряжения возложен на начальника Управления здравоохранения Администрации города Сухум.