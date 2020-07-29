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Мурашко: Россия делает все, чтобы обезопасить туристов в Сочи и Абхазии от коронавируса
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18:34, 3 Августа 2020
Как сообщил глава Минздрава РФ, в Абхазию выезжали российские специалисты для оценки условий оказания медицинской помощи.
Сухум. 3 августа 2020. Апсныпресс. Российские специалисты делают все необходимое, чтобы обезопасить от коронавируса туристов, прибывающих на отдых в Сочи и Абхазию. Отдыхающим будет оказана медицинская помощь в случае необходимости, сообщил в понедельник министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Сочи.
"В Абхазию перед открытием выезжали специалисты Минздрава и Роспотребнадзора для оценки условий оказания медицинской помощи. В том числе, сегодня мы дополнительно развертываем корпус в Сочи для пациентов, на случай, если придется вывозить туристов и отдыхающих непосредственно на территорию РФ. На этой неделе выедут туда специалисты дополнительно. Завтра выезжает туда также группа специалистов для проведения аудита процесса приема гостей - туристов из РФ. То есть мы полностью подстраховываем весь процесс [оказания] медицинской помощи и пребывания наших граждан как на территории Сочи, так и в Абхазии", - цитирует ТАСС министра здравоохранения РФ.
Ограничения на пересечение российско-абхазской границы, действовавшие из-за пандемии коронавируса, были сняты 1 августа. Для въезда в республику наличие справки об отсутствии коронавируса не обязательно. По данным сочинской таможни, за минувшие выходные российско-абхазскую границу пересекли более 30 тыс. человек. По прогнозам туроператоров, поток российских туристов в Абхазию в текущем сезоне может достичь 350 тыс. человек.
Сухум. 3 августа 2020. Апсныпресс. Российские специалисты делают все необходимое, чтобы обезопасить от коронавируса туристов, прибывающих на отдых в Сочи и Абхазию. Отдыхающим будет оказана медицинская помощь в случае необходимости, сообщил в понедельник министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Сочи.
"В Абхазию перед открытием выезжали специалисты Минздрава и Роспотребнадзора для оценки условий оказания медицинской помощи. В том числе, сегодня мы дополнительно развертываем корпус в Сочи для пациентов, на случай, если придется вывозить туристов и отдыхающих непосредственно на территорию РФ. На этой неделе выедут туда специалисты дополнительно. Завтра выезжает туда также группа специалистов для проведения аудита процесса приема гостей - туристов из РФ. То есть мы полностью подстраховываем весь процесс [оказания] медицинской помощи и пребывания наших граждан как на территории Сочи, так и в Абхазии", - цитирует ТАСС министра здравоохранения РФ.
Ограничения на пересечение российско-абхазской границы, действовавшие из-за пандемии коронавируса, были сняты 1 августа. Для въезда в республику наличие справки об отсутствии коронавируса не обязательно. По данным сочинской таможни, за минувшие выходные российско-абхазскую границу пересекли более 30 тыс. человек. По прогнозам туроператоров, поток российских туристов в Абхазию в текущем сезоне может достичь 350 тыс. человек.
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