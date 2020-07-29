Минтуризма РА: иностранные граждане, прибывающие в Абхазию, должны иметь при себе маски и запас средств индивидуальной защиты

Минтуризма РА опубликовало на своем сайте рекомендации приезжающим на отдых туристам.



Сухум. 2 августа 2020. Апсныпресс. Министерство туризма РА рекомендует всем иностранным гражданам, прибывающим в Абхазию иметь при себе маски и запас средств индивидуальной защиты.



«Все экскурсанты, а также водители и экскурсоводы при осуществлении экскурсионной деятельности на территории Республики Абхазия должны носить маски. Это минимизирует распространение коронавирусной инфекции», - отмечается на сайте Минтуризма РА.



Всем экскурсионным группам рекомендовано при посадке в автотранспорт использовать индивидуальные средства защиты.



Эти требования распространяются и на посещение экскурсионными группами Новоафонской пещеры, дегустационных залов и пасечных.



Минтуризма республики также призывает всех соблюдать социальную дистанцию во избежание заражения коронавирусной инфекции.



Министерство туризма предупреждает руководителей всех объектов туристического назначения строго выполнять рекомендации Санитарно-эпидемиологической службы РА.

