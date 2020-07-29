23:00, 3 Августа 2020 150
20:01, 3 Августа 2020 285
19:08, 3 Августа 2020 211
18:52, 3 Августа 2020 349
18:34, 3 Августа 2020 324
18:23, 3 Августа 2020 263
17:26, 3 Августа 2020 301
17:17, 3 Августа 2020 596
16:09, 3 Августа 2020 359
15:57, 3 Августа 2020 416
15:43, 3 Августа 2020 432
15:33, 3 Августа 2020 385
13:49, 3 Августа 2020 493
13:24, 3 Августа 2020 470
12:54, 3 Августа 2020 302
10:27, 3 Августа 2020 359
23:15, 2 Августа 2020 586
22:58, 2 Августа 2020 673
12:30, 2 Августа 2020 863
19:15, 1 Августа 2020 711
18:25, 1 Августа 2020 937
17:58, 1 Августа 2020 589
17:50, 1 Августа 2020 540
17:38, 1 Августа 2020 719
17:06, 1 Августа 2020 567
Популярное
29.07.2020 1482
29.07.2020 1212
28.07.2020 1067
31.07.2020 1053
30.07.2020 945
01.08.2020 937
02.08.2020 865
28.07.2020 858
Минтуризма РА: иностранные граждане, прибывающие в Абхазию, должны иметь при себе маски и запас средств индивидуальной защиты
859
12:30, 2 Августа 2020
Минтуризма РА опубликовало на своем сайте рекомендации приезжающим на отдых туристам.
Сухум. 2 августа 2020. Апсныпресс. Министерство туризма РА рекомендует всем иностранным гражданам, прибывающим в Абхазию иметь при себе маски и запас средств индивидуальной защиты.
«Все экскурсанты, а также водители и экскурсоводы при осуществлении экскурсионной деятельности на территории Республики Абхазия должны носить маски. Это минимизирует распространение коронавирусной инфекции», - отмечается на сайте Минтуризма РА.
Всем экскурсионным группам рекомендовано при посадке в автотранспорт использовать индивидуальные средства защиты.
Эти требования распространяются и на посещение экскурсионными группами Новоафонской пещеры, дегустационных залов и пасечных.
Минтуризма республики также призывает всех соблюдать социальную дистанцию во избежание заражения коронавирусной инфекции.
Министерство туризма предупреждает руководителей всех объектов туристического назначения строго выполнять рекомендации Санитарно-эпидемиологической службы РА.
Сухум. 2 августа 2020. Апсныпресс. Министерство туризма РА рекомендует всем иностранным гражданам, прибывающим в Абхазию иметь при себе маски и запас средств индивидуальной защиты.
«Все экскурсанты, а также водители и экскурсоводы при осуществлении экскурсионной деятельности на территории Республики Абхазия должны носить маски. Это минимизирует распространение коронавирусной инфекции», - отмечается на сайте Минтуризма РА.
Всем экскурсионным группам рекомендовано при посадке в автотранспорт использовать индивидуальные средства защиты.
Эти требования распространяются и на посещение экскурсионными группами Новоафонской пещеры, дегустационных залов и пасечных.
Минтуризма республики также призывает всех соблюдать социальную дистанцию во избежание заражения коронавирусной инфекции.
Министерство туризма предупреждает руководителей всех объектов туристического назначения строго выполнять рекомендации Санитарно-эпидемиологической службы РА.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.