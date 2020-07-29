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МИД Абхазии выразил соболезнования МИД Ливана по случаю гибели людей в Бейруте
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12:21, 5 Августа 2020
В результате взрыва в Бейруте погибло более ста человек.
Сухум. 5 августа 2020. Апсныпресс. Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило ноту соболезнования Министерству иностранных дел и по делам эмигрантов Ливанской Республики в связи с многочисленными жертвами взрыва, произошедшего в Бейруте.
В ноте, в частности, говорится:
«Народ Республики Абхазия с большой скорбью воспринял известия о многочисленных жертвах в результате взрыва в порту Бейрута. Министерство иностранных дел Республики Абхазия выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим».
Мощный взрыв произошел на территории порта Бейрута в Ливане вечером 4 августа. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб назвал причиной взрыва ненадлежащее хранение в бейрутском порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры.
По информации Красного Креста в Ливане, число погибших в результате взрыва уже превысило сотню. По последним данным, пострадали более четырех тысяч человек.
Сухум. 5 августа 2020. Апсныпресс. Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило ноту соболезнования Министерству иностранных дел и по делам эмигрантов Ливанской Республики в связи с многочисленными жертвами взрыва, произошедшего в Бейруте.
В ноте, в частности, говорится:
«Народ Республики Абхазия с большой скорбью воспринял известия о многочисленных жертвах в результате взрыва в порту Бейрута. Министерство иностранных дел Республики Абхазия выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим».
Мощный взрыв произошел на территории порта Бейрута в Ливане вечером 4 августа. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб назвал причиной взрыва ненадлежащее хранение в бейрутском порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры.
По информации Красного Креста в Ливане, число погибших в результате взрыва уже превысило сотню. По последним данным, пострадали более четырех тысяч человек.
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