МИД Абхазии выразил соболезнования МИД Ливана по случаю гибели людей в Бейруте

В результате взрыва в Бейруте погибло более ста человек.



Сухум. 5 августа 2020. Апсныпресс. Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило ноту соболезнования Министерству иностранных дел и по делам эмигрантов Ливанской Республики в связи с многочисленными жертвами взрыва, произошедшего в Бейруте.



В ноте, в частности, говорится:



«Народ Республики Абхазия с большой скорбью воспринял известия о многочисленных жертвах в результате взрыва в порту Бейрута. Министерство иностранных дел Республики Абхазия выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим».



Мощный взрыв произошел на территории порта Бейрута в Ливане вечером 4 августа. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб назвал причиной взрыва ненадлежащее хранение в бейрутском порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры.



По информации Красного Креста в Ливане, число погибших в результате взрыва уже превысило сотню. По последним данным, пострадали более четырех тысяч человек.



