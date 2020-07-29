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МИД Абхазии: Все выводы в статье Текушева «Занзибар это Пицунда» не соответствуют действительности
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18:52, 3 Августа 2020
В МИД Абхазии назвали домыслом автора, лишенным какого-либо смысла, материал И. Текушева «Занзибар это Пицунда», опубликованный на сайте радиостанции «Радио Свобода».
Сухум. 3 августа 2020. Апсныпресс. В Министерстве иностранных дел Абхазии выступили с комментарием опубликованного на сайте радиостанции «Радио Свобода» материала Ислама Текушева «Занзибар это Пицунда», в котором затрагиваются интересы абхазо-российских взаимоотношений.
Во внешнеполитическом ведомстве РА считают необходимым подчеркнуть, что «все выводы, изложенные в данной статье, не соответствуют действительности, носят абсолютно надуманный характер и являются порождением бурной фантазии автора, зарекомендовавшего себя в качестве человека, склонного к публикации эпатажных и провокационных материалов».
МИД Абхазии обращается с призывом к руководству «Радио Свобода» удалить, либо опровергнуть материал под названием «Занзибар это Пицунда», который «по своей сути является откровенной инсинуацией, полностью построен на домыслах автора и лишен какого-либо смысла».
МИД РА официально заявляет, что ни Президент Республики Абхазия Аслан Бжания, ни МИД Абхазии не давали каких-либо комментариев для вышеуказанной статьи.
«Создается устойчивое впечатление, что «Радио Свобода» публикует на своем сайте материалы, основанные на недостоверных источниках, и пользуется услугами авторов с очень сомнительной репутацией», - отмечается в комментарии.
МИД Абхазии призывает руководство «Радио Свобода» впредь относиться с большей ответственностью к публикации подобных материалов, порочащих репутацию Республики Абхазия и затрагивающих ее национальные интересы.
Подробнее: https://www.svoboda.org/a/30754649.html
Сухум. 3 августа 2020. Апсныпресс. В Министерстве иностранных дел Абхазии выступили с комментарием опубликованного на сайте радиостанции «Радио Свобода» материала Ислама Текушева «Занзибар это Пицунда», в котором затрагиваются интересы абхазо-российских взаимоотношений.
Во внешнеполитическом ведомстве РА считают необходимым подчеркнуть, что «все выводы, изложенные в данной статье, не соответствуют действительности, носят абсолютно надуманный характер и являются порождением бурной фантазии автора, зарекомендовавшего себя в качестве человека, склонного к публикации эпатажных и провокационных материалов».
МИД Абхазии обращается с призывом к руководству «Радио Свобода» удалить, либо опровергнуть материал под названием «Занзибар это Пицунда», который «по своей сути является откровенной инсинуацией, полностью построен на домыслах автора и лишен какого-либо смысла».
МИД РА официально заявляет, что ни Президент Республики Абхазия Аслан Бжания, ни МИД Абхазии не давали каких-либо комментариев для вышеуказанной статьи.
«Создается устойчивое впечатление, что «Радио Свобода» публикует на своем сайте материалы, основанные на недостоверных источниках, и пользуется услугами авторов с очень сомнительной репутацией», - отмечается в комментарии.
МИД Абхазии призывает руководство «Радио Свобода» впредь относиться с большей ответственностью к публикации подобных материалов, порочащих репутацию Республики Абхазия и затрагивающих ее национальные интересы.
Подробнее: https://www.svoboda.org/a/30754649.html
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