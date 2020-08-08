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Команда МВД стала победителем любительского турнира по мини-футболу среди ведомств

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10:28, 8 Августа 2020
Команда МВД стала победителем любительского турнира по мини-футболу среди ведомств
7 августа завершился любительский турнир по мини-футболу среди ведомств.

Сухум. 8 августа 2020. Апсныпресс.  Команда Министерства внутренних дел стала победителем любительского турнира по мини-футболу среди ведомств.

В финале встретились команды МВД и Министерства обороны.

С самого начала матча завязалась острая и непримиримая борьба. Интрига сохранялась до последнего. Первый тайм завершился со счетом 0:0. Команды показали хороший и качественный футбол. В результате напряженного противостояния команда МВД  буквально вырвала победу у соперника выиграв со счетом  2:0.

В тот же день состоялась церемония награждения победителей и закрытие турнира. 

Председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Джемал Губаз поблагодарил участников и болельщиков турнира за внимание и участие.

«Спасибо всем за красивый футбол и эмоции, которые вы нам всем подарили», - сказал Джемал Губаз.

В матче за третье место встречались команды Администрации Гулрыпшского района и «Черноморэнерго». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу  гулрыпшцев.

Победителей и призеров также поздравили начальник спортивного отдела Госкомитета Жанна Зантария и директор Департамента по делам молодежи и спорту Администрации г. Сухум Эльза Хагба.

Лучшим защитником турнира признан Дадын Чачхалия (МВД РА), лучшим бомбардиром - Шабат Адлейба («Черноморэнерго»), нападающим - Инал Кварчия (МО РА), вратарем - Тимур Пачулия (МО РА), полузащитником - Инал Цвижба (Администрация Гулрыпшского района), лучшим игроком турнира признан Юрий Чекиров (МВД РА).

Победителям вручили памятный кубок, грамоты и медали.

В турнире принимали участие 24 команды.

Организатор - Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту.

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