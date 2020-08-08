Команда МВД стала победителем любительского турнира по мини-футболу среди ведомств

7 августа завершился любительский турнир по мини-футболу среди ведомств.



Сухум. 8 августа 2020. Апсныпресс. Команда Министерства внутренних дел стала победителем любительского турнира по мини-футболу среди ведомств.



В финале встретились команды МВД и Министерства обороны.



С самого начала матча завязалась острая и непримиримая борьба. Интрига сохранялась до последнего. Первый тайм завершился со счетом 0:0. Команды показали хороший и качественный футбол. В результате напряженного противостояния команда МВД буквально вырвала победу у соперника выиграв со счетом 2:0.



В тот же день состоялась церемония награждения победителей и закрытие турнира.



Председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Джемал Губаз поблагодарил участников и болельщиков турнира за внимание и участие.



«Спасибо всем за красивый футбол и эмоции, которые вы нам всем подарили», - сказал Джемал Губаз.



В матче за третье место встречались команды Администрации Гулрыпшского района и «Черноморэнерго». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гулрыпшцев.



Победителей и призеров также поздравили начальник спортивного отдела Госкомитета Жанна Зантария и директор Департамента по делам молодежи и спорту Администрации г. Сухум Эльза Хагба.



Лучшим защитником турнира признан Дадын Чачхалия (МВД РА), лучшим бомбардиром - Шабат Адлейба («Черноморэнерго»), нападающим - Инал Кварчия (МО РА), вратарем - Тимур Пачулия (МО РА), полузащитником - Инал Цвижба (Администрация Гулрыпшского района), лучшим игроком турнира признан Юрий Чекиров (МВД РА).



Победителям вручили памятный кубок, грамоты и медали.



В турнире принимали участие 24 команды.



Организатор - Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту.

