Группа экспертов Минздрава России начала работу в Абхазии

Российские медики оценят, как оказывается медицинская помощь пациентам с Covid-19.







Сухум. 4 августа 2020. Апсныпресс. По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Абхазию прибыла и приступила к работе группа специалистов Минздрава РФ. Они оценят, как оказывается медицинская помощь пациентам с Covid-19. Об этом сообщается на сайте Минздрава России.







Помощник министра, курирующая вопросы организации медицинской помощи населению, Оксана Гусева и директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова вместе с замминистра здравоохранения Краснодарского края Ириной Вязовской посетили в Гудауте основной госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Российские медики ознакомились с маршрутизацией пациентов, провели обход в «красной» зоне, оценили запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.







6 августа российские специалисты-инженеры приступят к монтажу и наладке компьютерного томографа, который планируется запустить в эксплуатацию во второй половине текущего месяца.







В Сухуме представители Минздрава России проинспектировали работу подстанции скорой помощи, автомобили которой предназначены для эвакуации инфицированных Covid-19, а также ознакомились с организацией работы детской поликлиники. По итогам рабочей поездки планируется провести совещание с главой Минздрава РА Тамазом Цахнакия.