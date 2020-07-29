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Границу России с Абхазией за 4 дня пересекли около 100 тысяч человек

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13:45, 5 Августа 2020
Границу России с Абхазией за 4 дня пересекли около 100 тысяч человек
Транспортный и пассажирский потоки продолжают расти.

Сухум. 5 августа 2020. Апсныпресс. Почти 100 тысяч человек пересекли российско-абхазскую границу с момента ее открытия - 1 августа. При этом продолжает наблюдаться рост транспортного и пассажиропотока, сообщили ТАСС в пресс-службе сочинской таможни во вторник 4 августа.

1 августа были сняты введенные из-за ситуации с коронавирусом ограничения на пересечение российско-абхазской границы. Открытие границы произошло синхронно с российской и абхазской стороны после подписания соответствующих распоряжений премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и президентом Абхазии Асланом Бжания.

По информации Сочинской таможни в минувшие выходные границу пересекли более 30 тысяч человек.

"Проследовали в обоих направлениях из РФ в Абхазию и обратно физлица - 92 061, транспорт - 18 821, в том числе автобусы - 456, легковые - 17 614, грузовые - 751. Данные с 1 августа, с момента открытия границы. Продолжает наблюдаться рост транспортного и пассажиропотока", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время сочинские таможенники работают в усиленном режиме. Предпринимаются все меры для ускорения таможенного контроля и быстрого прохождения границы. Так, на въезд и выезд работают 23 полосы таможенного поста, в том числе и резервная, открытая специально для увеличения пропускной способности. Кроме того, прикомандированы должностные лица с других постов.

Ранее из-за пандемии коронавируса на границе Абхазии с Россией действовали ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.

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