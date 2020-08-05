Госкомитет по репатриации Абхазии следит за данными о жертвах взрыва в Бейруте

По предварительным данным, полученным от черкесской диаспоры Ливана, среди пострадавших нет абхазов.







Сухум. 6 августа. Апсныпресс. Дмитрий Басария. После взрыва, произошедшего 4 августа в столице Ливана Бейруте руководство Госкомитета РА по репатриации провело экстренную онлайн-конференцию с заместителем председателя Консорциума черкесов Ливана Сарией Абдель-Раззак.







Начальник отдела по связям с соотечественниками Госкомитета по репатриации РА Инал Хутаба рассказал подробности разговора: «Председатель Госкомитета по репатриации Вадим Харазия выразил слова соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и раненным. В свою очередь, Сария Абдель-Раззак сообщила нам, что по предварительным данным, среди погибших и раненных при взрыве в Бейруте нет представителей черкесской, в том числе и абхазской диаспоры. Руководство Госкомитета продолжает находиться в постоянном контакте с Консорциумом черкесов Ливана с целью мониторинга ситуации с пострадавшими. При этом Абдель-Раззак сообщила, что, несмотря на то, что она проживает в 40 минутах езды от места происшествия, в ее доме взрывной волной были выбиты стекла».







По словам Хутаба, в Ливане проживает более 100 тысяч представителей черкесской диаспоры. В 2018 году между Госкомитетом по репатриации Абхазии и Консорциумом черкесов Ливана было подписано соглашение о сотрудничестве.