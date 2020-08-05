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ЕС и ФАО продолжают деятельность по повышению осведомленности о пальмовых вредителях в Абхазии.

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11:32, 6 Августа 2020
ЕС и ФАО продолжают деятельность по повышению осведомленности о пальмовых вредителях в Абхазии.
В Пицунде провели однодневный семинар для владельцев частных отелей.

Сухум. 6 августа 2020. Апсныпресс. Представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО ООН) и Евросоюза в рамках Программы Европейского соседства по сельскому хозяйству и развитию сельских районов (ENPARD III) провели для владельцев частных отелей Гагрского района однодневный семинар по проблеме пальмовых вредителей, сообщает проектный офис ФАО ООН.

На сегодняшний день в Абхазии есть несколько насекомых-вредителей пальм. Красный пальмовый долгоносик и пальмовый мотылек уже нанесли серьёзный ущерб пальмам в Абхазии.

Сложившаяся ситуация актуализирует повышение осведомленности населения об этих инвазивных насекомых с целью предотвращения дальнейшего распространения этих вредителей.

В Абхазии многие столетние пальмы расположены в частных отелях. Семинар был направлен на повышение осведомленности и знаний владельцев отелей об этих вредителях, Своевременно предпринятые меры, пока ущерб, нанесенный пальмам, не так велик, позволят сохранить растения и искоренить вредителей.

«Во время семинара мы раздали информационный материал с контактными данными. Зараженные пальмы, если их не обнаружить на ранней стадии и не обрабатывать, часто погибают. Однако пальмы на ранней стадии поражения поддаются химической обработке инсектицидами. В нескольких странах эффективная борьба с красным пальмовым долгоносиком осуществляется с использованием методов интегрированной защиты растений. Но все же, раннее обнаружение заражения имеет решающее значение для успеха любой программы по борьбе с вредителями», - считает Михаил Кирия, национальный эксперт по борьбе с вредителями.

Семинар, организованный совместно с Госкомитетом по экологии, проводился в Пицунде, в отеле «Литфонд», где владельцы крупных отелей и местные экологи имели возможность задать вопросы и поделиться своим опытом борьбы с вредителями.

На семинаре также были представлены результаты мониторинга и борьбы с насекомыми вредителями за последние годы и рекомендации по обработке растений пестицидами. ФАО предложила техническую помощь всем частным владельцам, желающим получить инструкции по обработке пальм. Абхазские экологи со своей стороны заверили, что в этом сезоне у них достаточно пестицидов, в том числе и для частного сектора.

«Абхазия нуждается в скоординированном и систематическом подходе к борьбе с распространением трансграничных вредителей и болезней. Что касается пальм, то они много значат для абхазской культуры и являются частью наследия Абхазии. ФАО и ЕС объединяют усилия для развития потенциала для борьбы с вредителями, но это требует постоянных усилий со стороны сообществ. Отели, как владельцы пальм, должны сыграть значительную роль в защите столетних растений», - отметил Хавьер Санс Альварес, координатор программы для Абхазии.


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