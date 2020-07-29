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Дмитрий Дбар: «Все силы милиции должны быть направлены на предотвращение преступлений и правонарушений»
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22:58, 2 Августа 2020
Подразделениям МВД даны конкретные поручения по обеспечению правопорядка в курортный сезон.
Сухум. 2 августа 2020. Апсныпресс. Вопросам обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период летнего курортного сезона посвящалось совещание в МВД под председательством министра Дмитрия Дбара.
В рабочем совещании участвовали заместители министра внутренних дел, начальники подразделений центрального аппарата МВД, руководители городских управлений и районных отделов внутренних дел.
Открывая совещание, министр отметил, что внимание к проведению летнего курортного сезона будет повышенным, мобилизованы все силы и средства.
«В курортный сезон особенно актуальным становится вопрос безопасности граждан, приезжающих на отдых, что является главной задачей для сотрудников МВД. Все силы милиции должны быть направлены на предотвращение преступлений и правонарушений» - сказал Дмитрий Дбар.
О принимаемых мерах по обеспечению правопорядка на вверенных территориях доложили начальники городских управлений и районных отделов внутренних дел.
Согласно утвержденным планам, личный состав городских управлений и районных отделов внутренних дел переведен на усиленный режим работы, дополнительно укомплектованы патрульные наряды, которые приступают к несению службы в популярных курортных зонах и туристических направлениях. Задействованы в обеспечении правопорядка и будущие офицеры: на период каникул и учебной практики к городским управлениям и районным отделам внутренних дел прикомандированы курсанты Учебного центра МВД РА и вузов МВД России.
Службы участковых уполномоченных милиции совместно с оперативными сотрудниками проводят мониторинг объектов размещения отдыхающих и гостей Абхазии.
Дмитрий Дбар дал отдельные указания ряду подразделений. Управлению уголовного розыска поручено усилить предупредительно-профилактическую работу по недопущению преступлений и правонарушений и незамедлительно реагировать на любые противоправные деяния. Дано указание укрепить посты ГАИ личным составом оперативных служб. Подразделениям Управления Госавтоинспекции МВД поручено обеспечение безопасности на республиканской трассе «Псоу – Ингур».
Сотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции приказано вести усиленный контроль в сфере реализации продовольственных товаров и оказания услуг надлежащего качества.
Особые указания даны управлению тыла – оперативно реагировать на заявки по материально-техническому обеспечению, а также отделу связи, спецтехники и автоматизации в части обеспечения всех подразделений ведомства спецоборудованием надлежащей комплектации и работоспособности.
На управление собственной безопасности министр возложит контроль за надлежащим исполнением служебных обязанностей и недопущению неправомерных действий со стороны сотрудников милиции. Обеспечение исполнения служебной дисциплины личным составом подразделений МВД поручено управлению по воспитательной работе.
В сфере информационного обеспечения министром даны указания довести до сведения туристов и гостей Республики данные экстренных линий связи, «телефоны доверия», контакты ответственных служб. Информационные буклеты будут вручаться всем приезжающим на отдых в Абхазию.
В завершение совещания Дмитрий Дбар призвал сотрудников показать слаженную работу и ответственно выполнять возложенные на них функциональные обязанности.
Об этом сообщает пресс-служба МВД РА.
Сухум. 2 августа 2020. Апсныпресс. Вопросам обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период летнего курортного сезона посвящалось совещание в МВД под председательством министра Дмитрия Дбара.
В рабочем совещании участвовали заместители министра внутренних дел, начальники подразделений центрального аппарата МВД, руководители городских управлений и районных отделов внутренних дел.
Открывая совещание, министр отметил, что внимание к проведению летнего курортного сезона будет повышенным, мобилизованы все силы и средства.
«В курортный сезон особенно актуальным становится вопрос безопасности граждан, приезжающих на отдых, что является главной задачей для сотрудников МВД. Все силы милиции должны быть направлены на предотвращение преступлений и правонарушений» - сказал Дмитрий Дбар.
О принимаемых мерах по обеспечению правопорядка на вверенных территориях доложили начальники городских управлений и районных отделов внутренних дел.
Согласно утвержденным планам, личный состав городских управлений и районных отделов внутренних дел переведен на усиленный режим работы, дополнительно укомплектованы патрульные наряды, которые приступают к несению службы в популярных курортных зонах и туристических направлениях. Задействованы в обеспечении правопорядка и будущие офицеры: на период каникул и учебной практики к городским управлениям и районным отделам внутренних дел прикомандированы курсанты Учебного центра МВД РА и вузов МВД России.
Службы участковых уполномоченных милиции совместно с оперативными сотрудниками проводят мониторинг объектов размещения отдыхающих и гостей Абхазии.
Дмитрий Дбар дал отдельные указания ряду подразделений. Управлению уголовного розыска поручено усилить предупредительно-профилактическую работу по недопущению преступлений и правонарушений и незамедлительно реагировать на любые противоправные деяния. Дано указание укрепить посты ГАИ личным составом оперативных служб. Подразделениям Управления Госавтоинспекции МВД поручено обеспечение безопасности на республиканской трассе «Псоу – Ингур».
Сотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции приказано вести усиленный контроль в сфере реализации продовольственных товаров и оказания услуг надлежащего качества.
Особые указания даны управлению тыла – оперативно реагировать на заявки по материально-техническому обеспечению, а также отделу связи, спецтехники и автоматизации в части обеспечения всех подразделений ведомства спецоборудованием надлежащей комплектации и работоспособности.
На управление собственной безопасности министр возложит контроль за надлежащим исполнением служебных обязанностей и недопущению неправомерных действий со стороны сотрудников милиции. Обеспечение исполнения служебной дисциплины личным составом подразделений МВД поручено управлению по воспитательной работе.
В сфере информационного обеспечения министром даны указания довести до сведения туристов и гостей Республики данные экстренных линий связи, «телефоны доверия», контакты ответственных служб. Информационные буклеты будут вручаться всем приезжающим на отдых в Абхазию.
В завершение совещания Дмитрий Дбар призвал сотрудников показать слаженную работу и ответственно выполнять возложенные на них функциональные обязанности.
Об этом сообщает пресс-служба МВД РА.
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