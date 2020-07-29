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Дмитрий Дбар: «Все силы милиции должны быть направлены на предотвращение преступлений и правонарушений»

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22:58, 2 Августа 2020
Дмитрий Дбар: «Все силы милиции должны быть направлены на предотвращение преступлений и правонарушений»
Подразделениям МВД даны конкретные поручения  по обеспечению правопорядка в курортный сезон. 

Сухум. 2 августа 2020. Апсныпресс. Вопросам обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период летнего курортного сезона посвящалось совещание в МВД под председательством министра Дмитрия Дбара.
В рабочем совещании участвовали заместители министра внутренних дел, начальники подразделений центрального аппарата МВД, руководители городских управлений и районных отделов внутренних дел. 

Открывая совещание, министр отметил, что внимание к проведению летнего курортного сезона будет повышенным, мобилизованы все силы и средства. 
«В курортный сезон особенно актуальным становится вопрос безопасности граждан, приезжающих на отдых, что является главной задачей для сотрудников МВД. Все силы милиции должны быть направлены на предотвращение преступлений и правонарушений» - сказал Дмитрий Дбар. 

О принимаемых мерах по обеспечению правопорядка на вверенных территориях доложили начальники городских управлений и районных отделов внутренних дел. 
Согласно утвержденным планам, личный состав городских управлений и районных отделов внутренних дел переведен на усиленный режим работы,  дополнительно укомплектованы патрульные наряды, которые приступают к несению службы в популярных курортных зонах и туристических направлениях.   Задействованы в обеспечении правопорядка и будущие офицеры:  на период каникул и учебной практики к городским управлениям и районным отделам  внутренних дел прикомандированы курсанты Учебного центра МВД РА и вузов МВД России.  
Службы участковых уполномоченных милиции совместно с оперативными сотрудниками проводят мониторинг объектов размещения отдыхающих и гостей Абхазии.

Дмитрий Дбар дал отдельные указания ряду подразделений. Управлению уголовного розыска поручено усилить предупредительно-профилактическую работу по недопущению преступлений и правонарушений и незамедлительно реагировать на любые противоправные деяния. Дано указание укрепить посты  ГАИ  личным составом оперативных служб. Подразделениям Управления Госавтоинспекции МВД поручено обеспечение безопасности на республиканской трассе «Псоу – Ингур».
Сотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции приказано  вести усиленный контроль в сфере реализации продовольственных товаров и оказания услуг надлежащего качества.
Особые указания даны управлению тыла – оперативно реагировать на заявки по материально-техническому обеспечению, а также отделу связи, спецтехники и автоматизации в части обеспечения всех подразделений ведомства спецоборудованием надлежащей комплектации и работоспособности.  
На управление собственной безопасности министр возложит контроль за  надлежащим исполнением служебных обязанностей и недопущению неправомерных действий со стороны сотрудников милиции. Обеспечение исполнения служебной дисциплины личным составом подразделений МВД поручено управлению по воспитательной работе.

В сфере информационного обеспечения  министром даны указания  довести до сведения туристов и гостей Республики данные экстренных линий связи, «телефоны доверия», контакты ответственных служб. Информационные буклеты будут вручаться всем приезжающим на отдых в Абхазию.

В завершение совещания Дмитрий Дбар призвал сотрудников показать слаженную работу и ответственно выполнять возложенные на них функциональные обязанности.

Об этом сообщает пресс-служба МВД РА.

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