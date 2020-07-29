Более 500 студентов стали выпускниками АГУ

Свыше 50 человек окончили вуз с красным дипломом.



Сухум. 4 августа 2020. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В этом году в Абхазском Государственном университете свыше 500 выпускников. Об этом корреспонденту Апсныпресс рассказал первый проректор АГУ Виктор Маландзия.



«У нас несколько уровней подготовки студентов - бакалавриат, специалитет и магистратура. Среди окончивших АГУ в этом году 326 бакалавров, 141 специалист и 43 магистра. 36 студентов отделения искусства еще не сдали выпускные экзамены», - рассказал Маландзия.



По словам проректора, свыше 50 человек закончили АГУ на красный диплом.



«В июне мы провели традиционное распределение выпускников, обучавшихся по целевым и государственным заказам. Все, кто обучался на педагогических специальностях, были распределены в соответствующие городские и районные отделы образования. С выпускниками других специальностей ситуация сложнее. Заявок от министерств и ведомств не поступало. Выпускники, которые обучались на платной основе, трудоустраиваются сами. Многие из призывников собираются пойти в армию. Служба засчитывается, как время работы по специальности», - сказал Маландзия.



В этом году в АГУ зачислено 630 абитуриентов. «Из-за эпидемиологической ситуации приемная комиссия изменила правила приёма в университет. Большинство абитуриентов было зачислено в АГУ после сдачи первого экзамена. Мы не могли допустить распространения коронавирусной инфекции среди абитуриентов. Кроме того, в период карантина школы были закрыты, именно поэтому абитуриенты не могли должным образом подготовиться к вступительным экзаменам», - добавил Маландзия.



Традиционно, в АГУ популярны юридически факультет и отделение международных отношений; на иностранные язык также подается много заявлений. «Чуть меньше заявлений было на экономический факультет. При этом много ребят, поступивших на медицинскую биохимию» - сказал Маландзия.



В АГУ планируют начать новый учебный год как обычно с 1 сентября.



«Мы готовимся к началу учебного года, при этом следим за ситуацией с коронавирусом. В зависимости от обстановки будет приниматься решение об учебном процессе», - отметил проектор АГУ Виктор Маландзия.



