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Более 500 студентов стали выпускниками АГУ

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16:08, 5 Августа 2020
Более 500 студентов стали выпускниками АГУ
Свыше 50 человек окончили вуз с красным дипломом. 

Сухум. 4 августа 2020. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В этом году в Абхазском Государственном университете свыше 500 выпускников. Об этом корреспонденту Апсныпресс рассказал первый проректор АГУ Виктор Маландзия. 
 
«У нас несколько уровней подготовки студентов - бакалавриат, специалитет и магистратура.  Среди окончивших АГУ в этом году 326 бакалавров,  141 специалист и 43 магистра. 36 студентов отделения искусства еще не сдали выпускные экзамены», - рассказал Маландзия.   

По словам проректора, свыше 50 человек закончили АГУ на красный диплом.  

«В июне мы провели традиционное   распределение выпускников, обучавшихся по целевым и государственным заказам. Все, кто обучался на педагогических специальностях, были распределены в соответствующие городские и районные отделы образования. С выпускниками других специальностей ситуация сложнее. Заявок от министерств и ведомств не поступало. Выпускники, которые обучались на платной основе, трудоустраиваются сами.  Многие из призывников собираются пойти в армию. Служба засчитывается, как время работы по специальности», - сказал Маландзия. 

В  этом году в АГУ зачислено 630 абитуриентов. «Из-за эпидемиологической ситуации приемная комиссия изменила правила приёма в университет. Большинство абитуриентов  было зачислено в АГУ после сдачи первого экзамена.  Мы не могли допустить распространения коронавирусной инфекции среди абитуриентов. Кроме того, в период карантина школы были закрыты, именно поэтому абитуриенты не могли должным образом подготовиться к вступительным экзаменам», - добавил Маландзия.

Традиционно, в АГУ  популярны юридически факультет и отделение международных отношений;  на иностранные язык также подается много заявлений. «Чуть меньше заявлений было  на экономический факультет. При этом много ребят, поступивших  на медицинскую биохимию» - сказал  Маландзия. 

В АГУ  планируют начать новый учебный год как обычно с 1 сентября. 

«Мы готовимся к началу учебного года, при этом следим за ситуацией с коронавирусом. В зависимости от обстановки будет приниматься решение об учебном процессе», - отметил проектор АГУ  Виктор Маландзия. 


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