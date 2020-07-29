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Более 500 студентов стали выпускниками АГУ
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16:08, 5 Августа 2020
Свыше 50 человек окончили вуз с красным дипломом.
Сухум. 4 августа 2020. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В этом году в Абхазском Государственном университете свыше 500 выпускников. Об этом корреспонденту Апсныпресс рассказал первый проректор АГУ Виктор Маландзия.
«У нас несколько уровней подготовки студентов - бакалавриат, специалитет и магистратура. Среди окончивших АГУ в этом году 326 бакалавров, 141 специалист и 43 магистра. 36 студентов отделения искусства еще не сдали выпускные экзамены», - рассказал Маландзия.
По словам проректора, свыше 50 человек закончили АГУ на красный диплом.
«В июне мы провели традиционное распределение выпускников, обучавшихся по целевым и государственным заказам. Все, кто обучался на педагогических специальностях, были распределены в соответствующие городские и районные отделы образования. С выпускниками других специальностей ситуация сложнее. Заявок от министерств и ведомств не поступало. Выпускники, которые обучались на платной основе, трудоустраиваются сами. Многие из призывников собираются пойти в армию. Служба засчитывается, как время работы по специальности», - сказал Маландзия.
В этом году в АГУ зачислено 630 абитуриентов. «Из-за эпидемиологической ситуации приемная комиссия изменила правила приёма в университет. Большинство абитуриентов было зачислено в АГУ после сдачи первого экзамена. Мы не могли допустить распространения коронавирусной инфекции среди абитуриентов. Кроме того, в период карантина школы были закрыты, именно поэтому абитуриенты не могли должным образом подготовиться к вступительным экзаменам», - добавил Маландзия.
Традиционно, в АГУ популярны юридически факультет и отделение международных отношений; на иностранные язык также подается много заявлений. «Чуть меньше заявлений было на экономический факультет. При этом много ребят, поступивших на медицинскую биохимию» - сказал Маландзия.
В АГУ планируют начать новый учебный год как обычно с 1 сентября.
«Мы готовимся к началу учебного года, при этом следим за ситуацией с коронавирусом. В зависимости от обстановки будет приниматься решение об учебном процессе», - отметил проектор АГУ Виктор Маландзия.
Сухум. 4 августа 2020. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В этом году в Абхазском Государственном университете свыше 500 выпускников. Об этом корреспонденту Апсныпресс рассказал первый проректор АГУ Виктор Маландзия.
«У нас несколько уровней подготовки студентов - бакалавриат, специалитет и магистратура. Среди окончивших АГУ в этом году 326 бакалавров, 141 специалист и 43 магистра. 36 студентов отделения искусства еще не сдали выпускные экзамены», - рассказал Маландзия.
По словам проректора, свыше 50 человек закончили АГУ на красный диплом.
«В июне мы провели традиционное распределение выпускников, обучавшихся по целевым и государственным заказам. Все, кто обучался на педагогических специальностях, были распределены в соответствующие городские и районные отделы образования. С выпускниками других специальностей ситуация сложнее. Заявок от министерств и ведомств не поступало. Выпускники, которые обучались на платной основе, трудоустраиваются сами. Многие из призывников собираются пойти в армию. Служба засчитывается, как время работы по специальности», - сказал Маландзия.
В этом году в АГУ зачислено 630 абитуриентов. «Из-за эпидемиологической ситуации приемная комиссия изменила правила приёма в университет. Большинство абитуриентов было зачислено в АГУ после сдачи первого экзамена. Мы не могли допустить распространения коронавирусной инфекции среди абитуриентов. Кроме того, в период карантина школы были закрыты, именно поэтому абитуриенты не могли должным образом подготовиться к вступительным экзаменам», - добавил Маландзия.
Традиционно, в АГУ популярны юридически факультет и отделение международных отношений; на иностранные язык также подается много заявлений. «Чуть меньше заявлений было на экономический факультет. При этом много ребят, поступивших на медицинскую биохимию» - сказал Маландзия.
В АГУ планируют начать новый учебный год как обычно с 1 сентября.
«Мы готовимся к началу учебного года, при этом следим за ситуацией с коронавирусом. В зависимости от обстановки будет приниматься решение об учебном процессе», - отметил проектор АГУ Виктор Маландзия.
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